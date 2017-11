Radeberg gelingt Revanche Der Spitzenreiter verteidigt mit einem haushohen Auswärtssieg in Waldheim Platz eins. Am 16. Dezember folgt noch ein Nachholspiel.

Handball-Verbandsliga Männer. Am Sonnabend trat die erste Männermannschaft der Radeberger in Waldheim an, um sich für die 30:39-Heimpleite am Ende der vergangenen Saison zu revanchieren. Der aktuelle Tabellenführer der Verbandsliga ist in dieser Spielzeit deutlich erfolgreicher unterwegs und reiste als Favorit nach Mittelsachsen. Mit einer phasenweise konzentrierten Leistung siegte der RSV verdient mit 39:26 (20:12) gegen den Tabellenvorletzten.

Die Partie begann holprig und Radeberg kam nur mühsam in Fahrt. Die ersten vier Treffer erzielte allesamt Benjamin Holtz per Siebenmeter. Er avancierte mit insgesamt 13 Toren auch zum mit Abstand erfolgreichsten Werfer im RSV-Team von Trainer Mathias Gnädig. Beim 4:2 aus Gästesicht war ein erster kleiner Vorsprung erarbeitet. Wenig später stabilisierte sich die Radeberger Abwehr und die Gäste bauten die Führung mit einem 5:0-Lauf auf 11:5 aus. Keeper Carsten Schmidt zeigte in der ersten Halbzeit einige Paraden und seine Vorderleute den nötigen Biss, um die zunehmenden Fehler im Waldheimer Angriffsspiel zu bestrafen.

Beim Stand von 11:7 gab es erneut einen 5:0-Lauf der Gäste und beim 19:9 stand erstmals ein Zehn-Tore-Polster auf der Anzeigetafel. Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte Waldheim die RSV-Abwehr und Torhüter Falko Wierick einige Male überwinden und auf sechs Tore verkürzen. Doch die Radeberger Männer steigerten sich und stellten mit einem 4:0-Lauf wieder das Zehn-Tore-Polster her (27:17).

Die nun wieder offensiver verteidigenden Gastgeber kamen nicht mehr ins Spiel und mussten zusehen, wie der Rückstand weiter zunahm. Beim 34:20 war die Partie vorzeitig entschieden. Trotzdem pflegten die Waldheimer weiter ihren schnellen Ball und das ausgiebige Laufspiel. Für die Radeberger war die Partie schon gelaufen. Die Laufbereitschaft und die Aufmerksamkeit sanken auf ein Minimum.

Fazit: Der RSV gewann mit der besseren Abwehr und Chancenverwertung verdient und bleibt Tabellenerster. Trotz erneuter Personalrochade war es eine phasenweise gute Leistung, die aber auch von einigen Durststrecken begleitet wurde. In der Abwehr konzentrierte man sich zu oft nur auf den Ballführer und schaltete ab, sobald dieser den Ball weiterspielte. Ebenso war die Konterbewegung an diesem Abend ausbaufähig, da sie häufig zu langsam stattfand oder mit technischen Fehlern endete.

Im Angriff und von der Siebenmeter-Linie überzeugte der RSV mit einer guten Chancenverwertung. Eine der Radeberger Spielerfrauen meinte nach der Partie: „Wir haben ein sehr langsames Spiel gesehen und fahren enttäuscht nach Hause. Wieder wurde das 40. Tore verpasst.“ Da muss sich die Mannschaft fragen, warum sie sich das zusätzliche Freibier so leicht entgehenlässt. Die nächste Chance gibt es erst am 16. Dezember beim ESV Dresden. (jsch)

