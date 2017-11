Radeberg gelingt die Revanche

Handball-Verbandsliga Männer. Mit gehörigem Respekt gingen die Radeberger Männer am Sonnabend in ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr. Gegen den SV Niederau hatten die Bierstädter in der Saison 2016/17 zu Hause eine deutliche 26:34-Niederlage erlitten. Für die wollten sich die Hausherren nun revanchieren – und das gelang mit dem 39:25 (15:9)-Heimerfolg souverän. Somit verteidigten die Radeberger mit nunmehr 17:1 Punkten auch ihre Tabellenführung vor dem HSV Dresden (15:5 Pkt.), der bei der SG Zabeltitz/Großenhain mit 31:36 unterlag. Die Vorentscheidung in Radeberg fiel nach einer Auszeit der Gäste in der 22. Minute, als die Hausherren ihre Führung mit einem 8:0-Lauf zum 15:9-Pausenstand ausbauen konnten. Bis zur 50. Minute zog Radeberg – auch mit einer starken Abwehrleistung – auf 33:17 davon. Das war die Entscheidung. (sch)

RSV mit: Schmidt, Rathmann; Richter (4), Sieberth (4), Schulz (9/3), Gerstenhauer (4), Ziegenbalg (3), Freudenberg (3), Münnich (3), Klinkert (1), Stein (6), Rudow (2).

