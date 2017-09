Radeberg geht in Musikgeschichte ein Am Sonnabend wird in der Stadtkirche ein eigens für Radeberg geschriebenes Werk seine Uraufführung feiern.

Komponist Rainer Lischka (am Klavier) neben Kantor Rainer Fritzsch bei den Proben mit dem Kantorei-Chor in Radeberg. © privat

Auf die Idee hat ihn Luther gebracht. Zumindest dessen Art, das Leben zu sehen: „Luther hat immer über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus geschaut, das versuchen wir hier mit unseren musikalischen Angeboten ja auch“, sagt Radebergs Kantor Rainer Fritzsch. Und so hat der Radeberger in der Vergangenheit immer wieder durchaus Spektakuläres in die Stadtkirche geholt. Stummfilme mit improvisierter Orgelbegleitung, den Kunstpfeif-Weltmeister und passend zum Reformationsjahr und Luthers Offenheit erklang im Mai mit der „Deutschen Messe“ von Schubert sozusagen ein katholisches Werk in der evangelischen Stadtkirche …

Am Sonnabend wird nun ein eigens für Radeberg komponiertes Musikstück seine Uraufführung in der Stadtkirche feiern. Und das dürfte aufhorchen lassen – im übertragenen wie im wörtlichen Sinn. Denn mit dem Dresdner Rainer Lischka hat Kantor Fritzsch einen Komponisten ausgewählt, der mit seinen Werken regelmäßig aufhorchen lässt. „Denn er ist einer, der gern über musikalische Grenzen geht – der auch mal Jazz und Klassik verbindet“, kommt Radebergs Kantor ins Schwärmen. Und so hatte er Rainer Lischka im vergangenen Jahr angesprochen, ob er sich vorstellen könne, für die Radeberger Kantorei ein gut 20-minütiges Stück unter dem Motto „Viele Wege gehen zu Gott“ zu komponieren. „Ich fand es sehr reizvoll, darüber nachzudenken, woher wir kommen und wohin uns Wege führen können“, beschreibt der Kantor. Und Rainer Lischka konnte sich die Sache offenbar sehr gut vorstellen, „denn schon nach wenigen Wochen schickte er mir sieben unterschiedliche Texte, zu denen er dann Musik entwickelt hat“, denkt Rainer Fritzsch zurück.

Die Texte – vom bekannten Kirchendichter Paul Gerhard, bis hin zu indianischen Weisheiten – sind dabei so vielschichtig, wie es letztlich auch die Komposition geworden ist, freut sich der Radeberger Kantor. „Ernst, aber mit viel Augenzwinkern, bildhaft und fröhlich – eine wunderbare Musik“, klingt Rainer Fritzsch begeistert. Auch, weil es ihm gelungen ist, für die Uraufführung wieder namhafte Musiker zu gewinnen. So werden neben den Chören der Radeberger Kantorei, das Dresdner Streich-Orchester Sinfonietta, Magdalena Schmutzler an der Harfe und Sopranistin Carolina Ullrich von der Semper-Oper zu erleben sein.

Den musikalischen Rahmen für die Radeberger Uraufführung bilden dabei Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart und Claude Debussy.

Uraufführung „Viele Wege gehen zu Gott“ im Rahmen des Chor- und Orchesterkonzerts „… den Blick und das Gehör weiten“ am Sonnabend, 17 Uhr in der Stadtkirche Radeberg. Eintritt: vier bis 15 Euro; Kartenvorverkauf im Pfarramt Radeberg, 03528 442216

