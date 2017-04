Radeberg gastiert beim Liga-Primus Vielleicht steht am Wochenende eine Vorentscheidung beim Kampf um den Staffelsieg an.

Fußball. Am Wochenende könnte eine Vorentscheidung um den Staffelsieg fallen. Tabellenführer SG Striesen trifft auf den Verfolger Radeberger SV. Die Kicker aus der Bierstadt wollen nach der 1:4-Niederlage im Hinspiel Revanche. „Ich habe alle Mann an Bord. Die Jungs sind gut drauf. Ich hoffe, sie können eine ähnlich gute Leistung wie im Testspiel am Dienstag gegen Bischofswerda abrufen“, ist Trainer Markus Seidel optimistisch. Im Spiel gegen den Oberligisten BFV gab es eine 2:4-Niederlage. „Es war ein optimaler Test für uns. Wir haben über weite Strecken das hohe Tempo des Gegners mitgehalten, hatten sogar noch einige Chancen für ein besseres Resultat“, zeigte sich Seidel sichtlich zufrieden. Felix Claus und Mark Abdin erzielten die Treffer für die Radeberger. Die Partie in Striesen wird am Sonnabend um 15 Uhr auf dem Sportplatz an der Bärensteiner Straße angepfiffen. (jj)

