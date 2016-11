Radeberg feiert Kantersieg Rotation Dresden wird klar mit 6:0 (3:0) geschlagen. Felix Claus macht mit seinem frühen Doppelpack einen tollen Anfang.

© Uwe Soeder

Fußball. Besser hätte es für den Radeberger SV am zwölften Spieltag der Stadtoberliga nicht laufen können. Gegen den TSV Rotation Dresden gab es einen klaren 6:0 (3:0)-Erfolg. Die Torfolge könnte dabei einem Wunsch-Drehbuch der Trainer-Gilde entsprungen sein. Die Treffer fielen in der siebenten, 14., 18., 47., 70. und 87. Minute – also zu psychologisch besten Zeiten und vor allem zeitig. Den Anfang machte Felix Claus mit einem Doppelpack. Acht Saisontreffer hat der 19-jährige Ex-Dynamo-A-Jugendliche damit bereits auf seinem Torekonto stehen. Mike Hirsch erhöhte zum 3:0-Pausenstand.

Der zur Halbzeit eingewechselte Kodjo Selom Megayo war gerade einmal sechzig Sekunden auf dem Platz, als der Mann aus Togo zum 4:0 einlochte. Hirsch mit seinem zweiten Streich sowie Lars Keller vervollständigten das halbe Dutzend. „Damit ist Rotation wohl noch gut bedient. Wir waren offensiv schneller, auch effektiver und hätten durchaus höher gewinnen können“, lautete das Resümee von RSV-Trainer Markus Seidel.

Jens Ulrich im Tor der Gäste verhinderte mit guten Paraden ein schlimmeres Fiasko für sein Team, das ab der 38. Minute nur noch zu zehnt auf dem Kunstrasenplatz an der Schillerstraße spielte. Michael Kühn sah nach einem Foul die Rote Karte. „Auf das Ergebnis hatte das aber keinen Einfluss“, sagte Seidel und lobte Rotation. „Sie haben trotz des deutlichen Rückstandes immer mitgespielt, sind fair geblieben und haben bis zum Schluss gekämpft.“ (jj)

Radeberg: Kirsten - Mütze, Schellenberg, Zschaler,

Palme (46. Megayo), Blumenauer (75. Keller), Claus,

Hirsch (80. Widtmann), Neumann, He. Schöne und Walter.

zur Startseite