Radeberg ermittelt Stadtmeister Ab Freitag kämpfen zahlreiche Freizeitkicker wieder um Tore und Punkte. Am 19. Mai soll der Turniersieger feststehen.

© dpa

Fußball. Der Start der 27. Radeberger Stadtmeisterschaft für Freizeitsportler ist in diesem Jahr schon am Freitag. Turnierleiter Günter Zeiger: „Der Meister soll schon am 19. Mai feststehen. Grund dieser Terminplanung ist die Sanierung des Rasenplatzes an der Schillerstraße. So steht für alle Aktivitäten nur der Kunstrasen zur Verfügung. Der Veranstalter SV Einheit Radeberg und ich standen bei dieser Planung schon im Vorfeld unter Strom.“ Der Ehrenanstoß wird traditionell von Oberbürgermeister Gerhard Lemm vollzogen.

Zeiger: „Für die Meisterschaft haben in diesem Jahr zehn Mannschaften gemeldet.“ Dazu gehören der Vorjahresmeister, die Neu-Radeberger, Vizemeister SV Einheit Holsten, die BALLermännER, die Fußball Fruchtzwerge, der FC Kleinwolmsdorf, Inglourious Ballstars, Prettl Eletronics, Team eigenARTig, Unified Kleinwachau und Reladed. „Unter dem Motto ,Radeberg bewegt sich‘ wünsche ich allen Mannschaften sportliche Erfolge“, ergänzt der Turnierleiter vor dem ersten Anpfiff. „Und ich hoffe, dass sich der familiäre Charme der vergangenen Jahre auf das weitläufige Gelände des Radeberger SV überträgt und unsere Stadtmeisterschaft ihre Erfolgsgeschichte fortschreibt.“ (SZ)

zur Startseite