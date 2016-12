Radeberg erhält drei Punkte Eine abgesagte Partie wird am grünen Tisch für den RSV gewertet.

Fußball. Die am 15. Spieltag der Fußball-Stadtoberliga abgesagte Partie zwischen dem Radeberger SV und Post Dresden wurde vom Sportgericht mit 2:0 für den RSV gewertet. Die Gäste waren aufgrund von akutem Spielermangel nicht angetreten. „Es kam alles zusammen, mehrere Verletzte und dann meldeten sich auch noch einige Spieler krank“, erklärte Co-Trainer Marco Voigt die damalige Situation. Radebergs Coach Markus Seidel bedauerte die gegnerische Absage: „Da bekomme ich schon fast ein schlechtes Gewissen. Erst kommen uns die Postler mit der Verlegung der Anstoßzeit entgegen und dann können wir ihnen bei der Spielwertung nicht helfen“. Die Begegnung war auf Wunsch der Radeberger von Sonnabend auf Sonntag verschoben worden. Die Stadtoberliga Dresden startet Ende Februar 2017 in ihre zweite Saisonhälfte. Der RSV muss dann zunächst in Loschwitz ran. (jj)

