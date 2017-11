Radeberg bricht den Bann Der Aufsteiger gewinnt am achten Spieltag endlich seine erste Partie. Koweg Görlitz wird im Derby klar bezwungen.

Die sechsfache Radeberger Torschützin Doreen Zerbst enteilt in dieser Szene der Görlitzerin Maren Kühn. Ebenso erfolgreich wie Zerbst war Vanessa Maluschke, während Isabel Wolff vom RSV mit zwölf Treffern zur überragenden Werferin ihres Teams avancierte. © Christian Kluge

Handball-Oberliga Frauen. Am vergangenen Sonnabend empfingen die Radeberger Damen in der heimischen BSZ-Sporthalle die erste Mannschaft von Koweg Görlitz, um im achten Saisonspiel endlich die ersten Oberliga-Punkte zu erkämpfen. Die Tabellensituation sprach aber wieder einmal klar gegen die Bierstädterinnen, denn mit den Neißestädterinnen kam der Tabellensechste nach Radeberg, der in der Vorwoche mit einem Unentschieden gegen Niederndodeleben beeindruckte.

Dennoch glaubte Trainer Sebastian Hartmann wieder fest an sein Team: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, gegen Koweg Görlitz spielen zu dürfen, das habt ihr euch verdient!“ Und mit der richtigen Einstellung und Motivation sei an diesem Tag auch der langersehnte Punktgewinn möglich, erklärte der Coach weiter. Und den realisierte seine Frauenmannschaft dann auf beeindruckende Art und Weise. Nach 60 Minuten stand ein 32:25-Heimsieg auf der Anzeigetafel, nachdem der RSV schon zur Pause klar mit 15:8 geführt hatte.

Ausgeglichenheit bis zur Auszeit

So ging auch gleich der erste Treffer durch einen Siebenmeter auf das Konto der Gastgeberinnen. In der ersten Viertelstunde konnte sich keine Mannschaft absetzen, das Spiel verlief ausgeglichen. Nach Zwischenständen von 4:4 (8. Minute) und 7:7 (14.) nahm der Gästetrainer in der 17. Minute beim Stand von 8:7 für Radeberg seine erste Auszeit, um seinem Unmut über den Verlauf der Partie Luft zu machen.

Doch die spielte dann vor allem den RSV-Damen in die Karten. Denn es folgte ein 7:1-Lauf der Hausherrinnen, die nun in der Abwehr noch sicherer standen als zu Beginn und auch im Angriff erfolgreich den Weg durch die Lücken fanden. So ging es mit einem komfortablen Zwischenstand von 15:8 für Radeberg zum Pausentee.

In der Kabine betonte Trainer Hartmann, dass jetzt nicht nachgelassen werden dürfe: „Mit dieser kämpferischen Leistung ist nun endlich der Punktgewinn möglich, auf den wir schon so lange hingearbeitet haben!“ Seine Abwehr war weiterhin richtig gut eingestellt und auch die Görlitzer Kreisläuferin hatte der RSV nun gut im Griff.

Denn die Bierstädterinnen hatten in der Pause tief Luft geholt, um in den nächsten anstrengenden 30 Minuten für ihre Mission „Erster Oberliga-Sieg“ zu kämpfen. Zunächst konnte Radeberg seinen Vorsprung halten (20:13/37.) und dann sogar auf bis zu elf Tore ausbauen (27:16/43.). Noch nie in der bisherigen Saison war das Hartmann-Team seinem Ziel so nahe gekommen. In den folgenden Minuten machten sich dann aber die schwindenden Kräfte bemerkbar und insbesondere der Druck auf die gegnerische Abwehr ließ nach.

So konnten sich die Damen von Koweg Görlitz wieder ein wenig annähern. In der 53. Minute stand eine 30:22-Führung auf der Anzeigetafel. Kurz darauf folgte die Auszeit der Heimmannschaft, in der Hartmanns Ansprache lautstark vom Gästetrainer übertönt wurde, der offensichtlich alles andere als zufrieden mit der Leistung seiner Spielerinnen war. Auch der RSV-Coach forderte noch einmal vollste Konzentration von seinen Schützlingen. „Der Spielstand erfordert keine Risiko-Aktionen mehr“, erklärte Hartmann. „Dennoch sollte im Angriff weniger parallel gespielt, sondern wieder druckvoll in Richtung Tor gegangen werden.“

Insbesondere Doreen Zerbst, die in der zweiten Halbzeit mehrfach mit einer Manndeckung bedacht wurde, freute sich schon kurz vor dem Spielende riesig über den herannahenden Sieg. So jubelte die gesamte Radeberger Mannschaft beim Abpfiff über das deutliche 32:25-Endergebnis und die ersten zwei Punkte in der Mitteldeutschen Oberliga. Diese hatten sie sich endlich verdient, nachdem sie bereits mehrfach knapp dran gewesen waren.

Auch Trainer Sebastian Hartmann war glücklich über diesen Erfolg und sagte nach dem Abpfiff: „Heute hat meine Mannschaft endlich mal über den Großteil des Spiels ihr Leistungsvermögen abgerufen und sowohl in der Abwehr mit viel Laufarbeit sowie im Angriff mit druckvollem Spiel überzeugt. Nach den zahlreichen Niederlagen war der Sieg gegen Koweg sicher Balsam für die Seele und die ganze Mannschaft kann stolz auf sich sein. Am Ende stehen die ersten beiden Punkte zu Buche, denen sich doch hoffentlich noch einige dazu gesellen. Das Potenzial dafür ist zweifelsohne vorhanden.“

Auch die Torhüterinnen überzeugen

Denn an diesem Tag hatte die gesamte Mannschaft überzeugt. Angefangen bei den beiden gut aufgelegten Torhütern über eine sichere Abwehr und einen starken Angriff. Bereits am kommenden Wochenende steht allerdings die nächste – und für dieses Jahr letzte – sehr schwere Aufgabe bevor. Mit einem voraussichtlich dezimiertem Kader werden die Röderstädterinnen den weiten Weg nach Sachsen-Anhalt zum TSV Niederndodeleben antreten und noch einmal um wichtige Punkte kämpfen. Zuletzt patzte der Kandidat für den Staffelsieg allerdings und musste die Tabellenführung an den HC Burgenland abtreten. (sma)

Der Radeberger SV spielte mit: C. Richter, S. Schulz; I. Wolff (12), F. Käppler (4), M. Lösche, C. Nauendorf (1),

D. Zerbst (6), L. Lösche (2), S. May, J. Lindner (1), F. Brüning und V. Maluschke (6/3)

zur Startseite