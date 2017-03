Radeberg beendet Weihnachtszeit Im Radeberger Zentrum prangten noch immer die weihnachtlichen Lichterketten – damit ist nun Schluss.

Die Feuerwehr half am Mittwoch beim Abschmücken. © Thorsten Eckert

Einige hatten schon augenzwinkernd behauptet, die Bierstadt wolle dem Weihnachtsland Erzgebirge Konkurrenz machen. Dort sei ja quasi auch das gesamte Jahr über Weihnachten, um bei Touristen zu punkten. Denn im Radeberger Zentrum prangten noch immer die weihnachtlichen Lichterketten über der Hauptstraße und am Rathaus. In der jüngsten Stadtratssitzung hatte Dirk Hantschmann von den Freien Wählern deshalb schmunzelnd angefragt, ob man das jetzt bis Ostern hängen lassen wolle. Ordnungsamtschefin Elke Müller machte deutlich, dass diese Weihnachts-Verlängerung eine ungewollte sei; erst hatten die Schneemassen Probleme bereitet, dann musste auch noch der beauftragte Elektriker ins Krankenhaus. Am Mittwoch aber wurde nun mit dem Abschmücken begonnen. (SZ/JF)

