Radeberg baut vor Der Stadtrat wird am Mittwoch einen Doppelhaushalt beschließen, der in die Geschichte eingehen dürfte.

Die Narren aus Großerkmannsdorf rückten am 11.11. schon mal mit Baukarre an. Auch, wenn es hier um den derzeit laufenden Umbau der Turnhalle im Ortsteil geht – es ist ein Bild mit Symbolcharakter. Denn Radeberg will mit einem geschichtsträchtigen Haushalt für die Zukunft vorbauen. Und auch „richtig“ bauen will die Stadt in den kommenden Jahren natürlich auch. Foto: Thorsten Eckert © thorsten eckert

Der morgige Mittwoch hat das Zeug, als einer der wichtigsten Tage in die Geschichte Radebergs einzugehen. Zumindest der Nachwendezeit. Denn Mittwochabend werden die Stadträte den Haushalt für die kommenden beiden Jahre beschließen – und die sollen nicht nur von zahlreichen, durchaus Millionen schweren Investitionen geprägt sein, sondern Radeberg soll gleichzeitig anschließend ohne Schulden dastehen.

Was nach Quadratur des Kreises klingt, ist möglich. Davon jedenfalls sind Kämmerer Sven Lauter und OB Gerhard Lemm (SPD) überzeugt. Und das Ganze wäre dann durchaus ein wichtiger Grundstein, auf dem Radeberg in den kommenden Jahren weiter aufbauen könnte. Denn ohne Schulden lässt sich einfach freier atmen. Und Luft braucht eine Stadt bekanntlich immer. Gerade im sogenannten Speckgürtel Dresdens. Denn hier füllen sich nicht nur die Kassen durch Steuereinnahmen gut funktionierender Wirtschaftsunternehmen und durch den Zuzug von Dresdnern, die im Umland – wie in Radeberg – gern „ein Häuschen“ oder eine größere Wohnung bauen und beziehen wollen. Sondern hier stehen deshalb auch jede Menge Herausforderungen vor der sprichwörtlichen Tür. Die Schulen sind zum Beispiel rappelvoll. Die Infrastruktur muss mit der wachsenden Bevölkerungszahl Schritt halten. Um nur einige Beispiele zu nennen. Das muss finanziert werden. Gut, wenn dann die Einnahmen komplett zur Verfügung stehen, statt einen Teil in die Tilgung von Krediten stecken zu müssen. Bis Mitte 2017 – so der Plan – soll Radeberg jedenfalls frei von seinen Schulden sein. Damit wäre immerhin ein Kreditberg von rund 30 Millionen Euro abgearbeitet, der sich seit 1990 türmte.

Aber nicht nur an die Banken soll Geld fließen. Auch kräftig investieren will Radeberg. Mindestens rund zehn Millionen Euro sollen dabei aus dem Stadtsäckel in Neubau-Vorhaben und Sanierungen fließen. Jedes Jahr jeweils gut fünf Millionen Euro – zumindest dann, wenn die ins Auge gefassten Fördermittel für all die Vorhaben fließen. Denn diese Zuschüsse decken im Durchschnitt bei vielen Vorhaben ja gut ein Drittel der Kosten ab. Müsste Radeberg die komplette Summe zahlen – wie das ja bereits vor gut drei Jahren zum Beispiel beim über drei Millionen Euro teuren Neubau der Ludwig-Richter-Oberschule – müssten einige Ideen dann doch eher in der Schublade bleiben. Aber OB Lemm verbreitete jüngst durchaus Optimismus.

Eingeplant ist zum Beispiel der Neubau des abrissreifen Vereinsgebäudes auf dem Sportplatz im Ortsteil Liegau-Augustusbad. Runde 1,7 Millionen Euro sollen dafür fließen. Auch das Projekt Ortszentrum für Ullersdorf wird fertiggestellt; nach dem rund vier Millionen Euro teuren Bau der Mehrzweckhalle zwischen Grundschule und altem Gasthof – am Donnerstag ist hier Richtfest –, wird nun auch der zweite Bauabschnitt angepackt. Der leer stehende alte Gasthof wird für rund anderthalb Millionen saniert und umgebaut, sodass dann das Ortsamt, eine Bibliothek und Vereine hier einziehen können. Seit Längerem ist zudem klar, dass auch der Stadtwirtschaftshof demnächst in einen Neubau gleich neben dem Feuerwehrgebäude am Bruno-Thum-Weg umziehen soll – und auch das zu klein gewordene Gerätehaus der Radeberger Feuerwehr soll in diesem Zusammenhang für runde 3,2 Millionen Euro saniert und ausgebaut werden. Und mit Blick auf die bereits angesprochene Infrastruktur steht natürlich auch die dringend notwendige – und seit Jahren vom Freistaat geplante – Sanierung der Oberstraße im Plan, deren Kosten die Stadt für das Landesamt für Straßenbau vorschießt und auch in neue Fußwege und Beleuchtung investiert.

In Sachen Schule wird sich ebenfalls einiges tun. Im kommenden Doppelhaushalt werden Planungskosten für die Erweiterung der aus allen Nähten platzenden Pestalozzi-Oberschule enthalten sein. Runde 3,1 Millionen Euro wird der Anbau wohl kosten, für den die Bagger dann ab 2019 buddeln sollen.

