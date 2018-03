Radeberg: Badstraße zwei Wochen dicht Ab Mitte März geht in Höhe der Hausnummer 80 nichts mehr. Droht wieder Stau-Chaos?

© dpa

Radeberg. Diese Meldung wird für tiefe Sorgenfalten auf so mancher Autofahrerstirn sorgen: Die Badstraße in Radeberg wird in Höhe der Hausnummer 80 für zwei Wochen voll gesperrt. Vom 19. bis zum 31. März. Grund ist die Verlegung eines Abwasser- und Gasanschlusses in diesem Bereich, teilt die Stadtverwaltung Radeberg dazu mit. Die Umleitung erfolgt dabei über die Christoph-Seydel-Straße, Krankenhaus-Kreuzung und Pulsnitzer Straße.

Die Autofahrer in Radeberg dürften sich dabei mit Grausen an das Umleitungs- und Stauchaos aus dem vergangenen Sommer erinnern, als fast neun Monate lang zunächst die Oberstraße, dann die Badstraße in Höhe Ärztehaus komplett gesperrt gewesen ist. So schlimm dürfte es diesmal allerdings nicht werden. Damals rollte ja zusätzlich noch der Umleitungsverkehr für die Ortsumgehung durch Radeberg. (SZ)

zur Startseite