Radeberg auf zweitem Tabellenplatz Gegen Arnsdorf wurde hauchdünn gewonnen.

Classic-Kegeln, Bundesliga Männer. Im letzten Heimspiel der Saison bezwangen die Bierstädter den Tabellenachten SV Arnsdorf nach einer mäßigen Leistung sicher mit 5 143:5 038 Kegeln. Das genügte, um sich in der Tabelle – vor dem abschließenden Finale bei Spitzenreiter Blau Weiß Deutzen – auf den zweiten Rang vorzuarbeiten. „Die Ergebnisse waren nicht so toll, am Ende zählte aber nur der Erfolg“, kommentierte Michael Gärtner, der aus Verletzungsgründen nicht einsatzfähige Teamchef und Ranglistenbeste der Bundesliga, den Spielverlauf gegen die Gäste aus Brandenburg. Gutes „Kegelwetter“ herrschte am Sonnabend auf den Radeberger Bahnen also nicht.

Das begann schon mit dem Anfangsduo und zog sich durch die Reihen der Bierstädter hindurch. So mussten sich René Jeschke (844) und der wieder einsatzfähige Sven Kadur (862) mit elf Zählern geschlagen geben. Aber im Mittelpart wendeten die Gastgeber gegen die schwachen Arnsdorfer die Partie. Ersatzstarter Jörg Baumann erzielte die RSV-Tagesbestleistung von 874 Zählern und Tony Hannusch erreichte 864 Kegel. Beide sorgten für einen beruhigenden Vorsprung von 131 Zählern. Den Radeberger Schlussstartern fehlte dann wohl die notwendige Motivation für Bestleistungen. Mit schwachen 839 (Oliver Gärtner) und 860 Kegeln (Jörg Bergmann) konnte dennoch der Heimerfolg gesichert werden. (jk)

