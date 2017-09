Raddiebe in der Region Zittau aktiv Unbekannte haben mehrere Fahrräder in der Stadt und in Bertsdorf-Hörnitz entwendet. Aber nicht nur das.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Mehrere Raddiebstähle sind die vergangenen Tage in Zittau und Umland passiert. Das teilt die Polizei mit. So brachen am Freitag Unbekannte einen Schuppen auf einem Wohngrundstück an der Lehne gewaltsam auf und entwendeten zwei dort abgestellte Mountainbike-Fahrräder der Marke „Scott“. Neben dem Schaden am aufgebrochenen Schuppen gab der Eigentümer den Wert der entwendeten Fahrräder mit etwa 2000 Euro an. Nach diesen wird nun international gefahndet.

Einen Tag später stahlen Diebe ein eBike der Mark“ Haibike“ von einem Gartengrundstück an der Oberen Dorfstraße in Zittau, das ordnungsgemäß mittels einer Panzerkette abgestellt worden war. Zudem nahmen die Täter einen Rucksack mit Personaldokumenten und Ausweisen des Geschädigten mit. Den Diebstahlschaden gibt der Geschädigte mit etwa 2500 Euro an.

Aus dem Polizeibericht vom Wochenende zurück 1 von 11 weiter Unfall nach Überholmanöver Kodersdorf. Auf der B115 ist in den frühen Freitagabendstunden ein schwerer Verkehrsunfall passiert, bei dem sich drei Personen zum Teil erheblich verletzt haben und ein Sachschaden von geschätzten 10000 Euro entstand. Ein Audi A6 war in Richtung Görlitz unterwegs und aufgrund eines riskanten Überholmanövers frontal mit dem im Gegenverkehr befindlichen Skoda Fabia zusammengestoßen. Der 44-jährige Fahrer des Audi und die 52-jährige Fahrerin des Skoda verletzten sich leicht, die 41-jährige Fahrzeuginsassin des Audi bei dem Aufprall jedoch schwer verletzt. Alle Beteiligten kamen in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war aufgrund der Maßnahme von Polizei und Feuerwehr mehrere Stunden lang gesperrt. Diebstahl aus Keller Görlitz. Unbekannte haben die vergangenen Tage aus mehreren Kellerboxen an der Elisabethstraße in Görlitz Heimelektronik und eine Snowboardausrüstung im Gesamtwert von etwa 9000 Euro gestohlen. Dazu brachen die Täter eine Brandschutztür aus Metall und danach die einzelnen Kellerabteile auf. Unbekannte entwenden Fahrrad Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag zum Freitag ein hochwertiges eBike der Marke „Haibike“, Typ Sduro 4.0 Hard Seven vom Marienplatz in Görlitz entwendet, das mit einem Spiralschloss des Herstellers „Abus“ ordnungsgemäß gesichert abgestellt worden war. Der Wert des Fahrrades beträgt etwa 2000 Euro. Nach dem eBike wird nun international gefahndet. Mit über zwei Promille durch Görlitz Görlitz. Aufmerksamen Polizeibeamten ist Freitag kurz vor Mitternacht die auffällige Fahrweise eines Mazda aufgefallen und gab Anlass für eine Kontrolle des Fahrers. Bei dem 62-Jährigen aus Deutschland prüften sie, ob er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 2,04 Promille. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige und sein Führerschein wurde vorläufig einbehalten. Garage aufgebrochen Neusalza-Spremberg. Gewaltsam sind unbekannte Personen n der Nacht von Donnerstag zum Freitag in die verschlossene Garage an der Rumburger Straße 12 in Neusalza-Spremberg eingedrungen und entwendeten aus dieser die dort abgestellten Kompletträder. Durch das Aufbrechen der Garagentür entstand Sachschaden und den Wert des Radsatzes gab der Geschädigte mit etwa 2500 Euro an. Betrunken durch Weißwasser gefahren Weißwasser. Polizeibeamte haben am Freitagabend am Braunteichweg in Weißwasser einen 55-jährige Renault-Fahrer kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Deutschen einen Wert von 2,12 Promille. Daraufhin folgten eine Blutentnahme durchgeführt und Sicherstellung des Führerscheins. Auf den Fahrzeugführer wartet nun ein Strafverfahren. Betrunken mit dem Auto unterwegs Görlitz. Eine Streife des Polizeirevier Görlitz hat in den Sonnabendabendstunden auf der Schlesischen Straße in Görlitz einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Dieser war mit seinem Fiat Punto unterwegs und geriet in die Verkehrskontrolle. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei dem Mann aus Deutschland einen Wert von 2,22 Promille. Den 40-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Fahrradanhänger entwendet Görlitz. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag zum Sonnabend aus einem Schuppen von der Grundstraße in Görlitz einen Kinderfahrradanhänger der Marke „Thule“ im Wert von etwa 900 Euro gestohlen. Dieser war ordnungsgemäß mittels eines Spiralschloss gesichert und dort abgestellt worden. Raddiebe in der Region Zittau aktiv Zittau/Bertsdorf-Hörnitz. Mehrere Raddiebstähle sind die vergangenen Tage in Zittau und Umland passiert. So brachen am Freitag Unbekannte einen Schuppen auf einem Wohngrundstück an der Lehne gewaltsam auf und entwendeten zwei dort abgestellte Mountainbike-Fahrräder der Marke „Scott“. Neben dem Schaden am aufgebrochenen Schuppen gab der Eigentümer den Wert der entwendeten Fahrräder mit etwa 2000 Euro an. Nach diesen wird nun international gefahndet. Einen Tag später stahlen Diebe ein eBike der Mark“ Haibike“ von einem Gartengrundstück an der Oberen Dorfstraße in Zittau, das ordnungsgemäß mittels einer Panzerkette abgestellt worden war. Zudem nahmen die Täter einen Rucksack mit Personaldokumenten und Ausweisen des Geschädigten mit. Den Diebstahlschaden gibt der Geschädigte mit etwa 2500 Euro an. Am Sonnabendabend entwendeten Unbekannte noch ein schwarzes Fahrrad der Marke „Herkules“ vor einem Einkaufsmarkt an der Hochwaldstraße. Der Eigentümer hatte dieses nur kurz, aber ungesichert abgestellt. Er gab als Wert etwa 280 Euro an. Autodiebe stehlen Skoda Weißwasser. Einen blauen Skoda Octavia mit dem Kennzeichen WSW JA 29 haben unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zum Sonnabend von der Uhlandstraße in Weißwasser entwendet. Das zehn Jahre alte Fahrzeug war ordnungsgemäß geparkt und hat laut dem Fahrzeughalter einen Wert von etwa 10000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen und nach dem Auto wird international gefahndet. Mann will in Wohnung einbrechen Weißwasser. Hausbewohner von der Humboldtstraße in Weißwasser sind in der Nacht von Freitag zum Sonnabend durch Lärm an der Eingangstür des Wohnhauses auf eine offenbar fremde Person aufmerksam geworden und riefen die Polizei. Wie diese mitteilt, konnten die sofort eingesetzten Beamten einen 42-jährigen Mann aus Polen feststellen, der versuchte gewaltsam in eine Wohnung einzudringen. Zuvor hatte er mit einem Werkzeug die Hauseingangstür aufgehebelt und versucht drei andere Wohnungstüren zu öffnen. Die Beamten nahmen den Mann fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an. (szo/tc)

Am Sonnabendabend entwendeten Unbekannte noch ein schwarzes Fahrrad der Marke „Herkules“ vor einem Einkaufsmarkt an der Hochwaldstraße. Der Eigentümer hatte dieses nur kurz, aber laut Polizei ungesichert abgestellt. Er gab als Wert etwa 280 Euro an. (szo/tc)

zur Startseite