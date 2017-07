Radbolzen an Autos gelockert

Reifenplatzer auf der Autobahn Uhyst. Glimpflich ging am Donnerstagmittag eine Lkw-Panne auf der A 4 zwischen Uhyst und Salzenforst aus. Bei voller Fahrt riss die Radtrommel mit zwei Reifen vom Anhänger des Brummis. Der 27-jährige Fernfahrer schaffte es, das Gespann auf dem Standstreifen zu stoppen. Die Reifen blieben allerdings auf der Fahrbahn liegen. Eine Streife der Autobahnpolizei sperrte daraufhin die rechte Fahrspur.

An der Leitplanke gelandet Burkau. Ein Fiat landete am Donnerstagabend auf der A 4 unweit der Anschlussstelle Burkau an der Leitplanke. Der 24-jährige Fahrer hatte aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen verloren und war nach rechts von der Autobahn abgekommen. Er und der 35-jährige Beifahrer blieben unverletzt. Eine Streife der Autobahnpolizei stellte fest allerdings, dass der Beifahrer in den internationalen Fahndungsdatenbanken zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Die Beamten notierten sich sie derzeitige Anschrift des Mannes und meldeten die Daten an die zuständige Behörde.

Unter Drogeneinfluss unterwegs Pulsnitz. Unter Drogeneinfluss war ein 40-Jähriger in der Nacht zum Freitag auf der Autobahn unterwegs. Bei Pulsnitz stoppte er in einer Baustelle. Andere Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei über das unbeleuchtete Auto. Als die Beamten vor Ort ankamen, stellte sich heraus, dass der Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest bestätigte Crystalkonsum. Außerdem hatte der Fahrer keinen Führerschein. Weil die Identität des Mannes vor Ort zunächst nicht zu klären war, zogen die Verkehrspolizisten eine Streife der Bundespolizei und polnische Kollegen zurate. Aufgrund des Zustands des Mann wurde außerdem ein Arzt gerufen. Er wies den 40-Jährigen in eine Fachklinik ein.

Spendengeld gestohlen Liegau-Augustusbad. Auf den Inhalt einer Spendenbox hatte es ein Dieb am Mittwochnachmittag in Liegau-Augustusbad abgesehen. Er brach die Box, die in einer Praxis an der Wachauer Straße stand, auf und stahl daraus einen zweistelligen Bargeldbetrag. Außerdem richtete er Schaden in Höhe von rund 250 Euro an.

Einbrecher flüchtet Steina. Bewohner eines Hauses an der Ohorner Straße in Steina sind in der Nacht zu Freitag von Geräuschen geweckt worden. Ein unbekannter Mann war in den Heizungsraum des Gebäudes gelangt. Nachdem er bemerkt worden war, flüchtete er. Gestohlen wurde nichts.

VW Golf gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Freitag haben Autodiebe an der Beethovenstraße in Bautzen einen VW Golf gestohlen. Der schwarze Wagen ist auf die amtlichen Kennzeichen BZ MR 1990 zugelassen. Den Zeitwert des 14 Jahre alten Autos bezifferte der Eigentümer mit rund 3 300 Euro. Nach dem Volkswagen wird international gefahndet.