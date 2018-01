Radballer laden zum Neujahrspokal

Zum dritten Mal lädt der SV Lok Löbau Radball-Teams zum Turnier um den Neujahrspokal ein. In der Bischdorfer Sporthalle werden dabei Mannschaften aus Sachsen, Bayern, aber auch aus Tschechien antreten. Das teilte der Verein mit. So sind neben den Gastgebern auch Sportler aus Niederseifersdorf und Großenhain, aber auch die Pokalverteidiger aus Leutersdorf und das Team aus Lückersdorf-Gelenau, das in der Bundesliga spielt, mit dabei. Ebenfalls anreisen werden Radballer aus Ismaning in Bayern und aus Chrastava in Tschechien.

Das Turnier beginnt nach Vereinsangaben um 10 Uhr. Mit der Siegerehrung wird gegen 16 Uhr gerechnet. Im vergangenen Jahr hatten die Leutersdorfer für eine große Überraschung gesorgt, weil sie als Landesligisten im Mittelfeld die favorisierten Teams aus dem Rennen schlugen. Auch die Löbauer Marcel Döring und Johannes Gsuck hatten im vergangenen Jahr Pech – vor allem wegen einer Verletzung Gsucks, der während des Turniers aussteigen und seinem Kollegen Marcel Gründer Platz machen musste. In diesem Jahr hoffen die Gastgeber vom SV Lok Löbau bei ihrem Heimturnier auf mehr Chancen. (SZ/abl)

