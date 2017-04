Radballer hadern mit Schiedsrichtern Nach einigen umstrittenen Entscheidungen beim jüngsten Turnier müssen Frank Engelmann und Elias Zschörper um den Klassenerhalt bangen.

© Symbolfoto: W. Müller

Dieser 5. Spieltag der Radball-Landesliga in Freiberg war aus Sicht des Großenhainer Gespanns Frank Engelmann/Elias Zschörper der bislang stärkste – und hatte letztlich einen sehr bitteren Beigeschmack. Das führt nunmehr dazu, dass die Röderstädter beim letzten Turnier in eigener Halle am 6. Mai um den Klassenerhalt bangen muss.

In Freiberg begann es sehr hoffnungsvoll. Gegen Tabellenführer Lückersdorf-Gelenau führten Engelmann/Zschörper schnell mit 2:0, kassierten den Ausgleich, führten wieder 4:2. Der Gelenauer Druckphase am Ende konnte das Duo dann nicht ganz standhalten, war aber mit dem 4:4 und einem Punkt hochzufrieden. Leider sah das der Trainer von Lückersdorf Gelenau nicht so und ließ die GSV-Radballer im späteren Turnierverlauf noch kräftig auflaufen. Dazu aber später mehr.

Im zweiten Spiel ging es gegen Wiednitz. Und die Großenhainer schauten nicht schlecht, als der Trainer von Gelenau (gleichzeitig auch Kommissär des Spieltages) sich an der Seitenlinie einfand, weil Wiednitz ohne Trainergespann angereist war. Zwar konnte nicht die Leistung vom vorhergehenden Spiel abgerufen werden, dennoch gewann Großenhain mit 3:2.

Im Spiel drei kam es dann zur Begegnung gegen die Hausherren aus Freiberg. Engelmann/Zschörper spielten ruhig auf und hatten mehrere Chancen, aber die Latte oder der Pfosten verhinderten Tore. Freiberg war abgezockter mit etwas mehr Glück, führte zur Halbzeit 2:0. In der zweiten Halbzeit schaffte der GSV den 1:2-Anschluss, wurde aber im Gegenzug gefoult. Der Kommissär sah dies anders, und Freiberg konnte zum 3:1 erhöhen. Der Großenhainer Protest endete mit Gelb-Rot für Frank Engelmann. „Vollkommen übertriebene und regelwidrige Entscheidung eines Kommissärs – da waren sich Spieler und Fans einig. Der Kommissär begründete seine Gelbe, Gelb/Rote Karte am Ende damit das er Engelmann Gelb gab für das Anzweifeln der Entscheidung des Kommissärs. Gelb-Rot bekam er, weil er seinen Namen nicht genannt habe. Das, so die Röderstädter, stehe in keinem Verhältnis zum gültigen Regelwerk. Wie dem auch sei: Die Großenhainer haben gegen diesen Ablauf inzwischen Einspruch eingelegt, der noch nicht entschieden ist.

Im Letzten Spiel gegen Leutersdorf spielte Großenhain von Anfang an stark auf, lag aber zur Halbzeit hinten. In Hälfte zwei drehten Engelmann/Zschörper das Spiel und führten bis zum Schluss mit 3:2. Auch in den letzten Sekunden des Spiels hatten die beiden alles unter Kontrolle bis zum letzten Schuss den Engelmann teuer bezahlen sollte. Statt an der Bande den Ball zu halten sah er eine letzte Chance, die Führung sicher auszubauen. Doch der Ball landete am Sattel des Gegners und rollte in Richtung eigenes Tor. Wegen eines Regelverstpßes gab es Strafstoß für Leutersdorf – 3:3.

Was die fünf Turnierpunkte, zwei davon gegen Staffelfavoriten, letztlich wert sind, muss sich nun am 6. Mai in Großenhain zeigen. Das Ziel von Engelmann/Zschörper ist klar: Punkte holen damit der Abstieg vielleicht doch noch verhindert werden kann.

