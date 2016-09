Radarkontrollen an der S 36 Auf den Autobahnen und Bundesstraßen sind außerdem Videomessfahrzeuge unterwegs.

Fünf Radarkontrollen hat die Polizei für die kommende Woche im Altkreis angekündigt. In Minkwitz wird ab Montag, Dienstag und Freitag die Geschwindigkeit kontrolliert. Außerorts von Ossig stehen an der B 175 am Mittwoch die Blitzer.

Und am Donnerstag legen sich die Polizisten in Waldheim an der Harthaer Straße auf die Lauer. „Sie sind außerdem täglich auf den Autobahnen und Bundesstraßen mit Videomessfahrzeugen unterwegs. Auf der A 4 und der A 72 ist außerdem mit Abstandskontrollen zu rechnen“, so Polizeisprecher Steffen Wolf. (sol)

