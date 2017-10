Radarkontrolle selbstgemacht Auf der Görlitzer Hotherstraße drängen immer mehr Anwohner auf eine weitere Temporeduzierung – einer misst jetzt sogar die Geschwindigkeit der Autos.

Will beweisen, dass die Autofahrer hier rasen: Falko Würzburg, Anwohner der Hotherstraße und Verfechter einer weiteren Verkehrsberuhigung. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Wer etwas behauptet, muss es auch beweisen. Dachte sich Falko Würzburg und griff zur Radarpistole. Würzburg wohnt auf der Görlitzer Hotherstraße, ist einer von etlichen Anwohnern, die den Verkehr hier als belastend empfinden – als zu schnell und gefährlich. Wie andere Anwohner hat auch Würzburg sich an die Stadtverwaltung gewandt, mit der Bitte, die Verkehrsführung über diese Straße zu überdenken, zu ändern und zu kontrollieren.

Nach Empfinden der Anwohner hat der Verkehr seit der Freigabe der Rothenburger Straße hier enorm zugenommen – vor allem früh und abends. „Für uns ist es unverständlich, wie entlang der Ufer- und Hotherstraße der Durchgangsverkehr in Richtung Norden für jedermann freigegeben sein kann“, schrieb Würzburg ans Rathaus. „Die Straßen schneiden die Verbindung zur Altstadt aus Richtung Neißstraße, bei den Touristen kommt der Verkehrsstrom nicht gut an. Außerdem fahren die meisten Fahrzeuge mit zum Teil extrem überhöhter Geschwindigkeit.“ Die Stadt erklärte unlängst gegenüber der SZ, dass bei Messungen kaum Überschreitungen festgestellt worden seien. Würzburg kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Er hat sich eine Radarpistole ausgeliehen und selbst gemessen. Natürlich anonym, also ohne Fotos oder Aufzeichnung der Kennzeichen. Sein Ergebnis: Von etwa 300 gemessenen Fahrzeugen fuhren über 80 Prozent viel schneller als die erlaubten 30 km/h. Und seine Analyse geht noch weiter. Er habe auch mögliche Ursachen der Geschwindigkeitsüberschreitungen gefunden: Beim Befahren der Uferstraße über den Schützenweg oder die Bergstraße würden viel zu kleine Schilder auf Tempo 30 hinweisen. Die Fahrzeuge beschleunigen vor allem nach der Neißstraße, wahrscheinlich gehen Kraftfahrer vom Ende der zuvor angezeigten Verkehrsregeln aus.

Antwort aus dem Rathaus hat Herr Würzburg bekommen. Die Hotherstraße sei nun mal eine Sammelstraße und führe den Verkehr in Richtung Hauptstraße. Sie habe also eine wichtige Funktion, die mit einem Verkehrsaufkommen verbunden ist. Eine Sperrung für den Durchgangsverkehr widerspräche dieser Funktion. Auch der Einbau von Schwellen zur Geschwindigkeitsdämpfung wäre kontraproduktiv wegen ständiger Brems- und Anfahrgeräusche. Die Tempo-30-Zone erfülle durchaus ihre Aufgabe zur Verkehrsberuhigung. Zufrieden ist Würzburg mit dieser Antwort nicht. Im Gegenteil: Er findet sie ignorant und will zusammen mit anderen Anwohnern weiter kämpfen.

