Radarkontrolle an der Leipziger Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen gbit es auch auf den Autobahnabschnitten der A 4 und A 72 im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz.

Achtung, Radarfalle! © Andreas Weihs

Am Mittwoch stellt die Polizei an der Leipziger Straße in Döbeln mobile Blitzgeräte auf. „Auf den Autobahnabschnitten der A 4 und A 72 im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz, auf denen dauerhaft oder zeitweilig Geschwindigkeitsbeschränkungen eingerichtet sind, muss zudem täglich mit Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen gerechnet werden“, teilte Daniela Koenig, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, mit. (DA/sol)

