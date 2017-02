Radarkontrolle an der Kirchstraße Am Montag und Dienstag stellt die Polizei in der Region wieder mobile Blitzgeräte auf.

Am Montag und Dienstag stellt die Polizei an der Kirchstraße in Ostrau mobile Blitzgeräte auf. Das teilte Daniela Koenig, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, mit. Zudem kontrollieren die Beamten am Montag die Geschwindigkeit der Kraftfahrer, die auf der Äußeren Wehrstraße in Roßwein unterwegs sind. (DA/sol)

