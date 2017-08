Rad los durch die Bundespolizei Beamte haben in Görlitz zwei Männer gestoppt, die mit gestohlenen Fahrrädern unterwegs waren. Einer kam in Erklärungsnot.

Symbolbild © Britta Pedersen/dpa

Die Bundespolizei hat am Sonntag zwei Fahrräder in Görlitz sicherstellen können. Gegen Mittag beobachteten Bundespolizisten zunächst einen ihnen bekannten 20-jährigen aus Deutschland, als dieser mit einem Trekkingrad die Berliner Straße entlangfuhr. Auf die Frage, wem der Drahtesel gehöre, kam prompt die Antwort „nicht mir“, berichtet Sprecher Michael Engler. So kam es zur ersten Sicherstellung.

Die zweite folgte 16 Uhr an der Görlitzer Stadtbrücke. „Dort war ein 26-Jähriger in Erklärungsnot geraten“, berichtet der Sprecher. Der Mann teilte den Beamten zunächst mit, er habe das Rad über Ebay erworben und später dessen Gabel gewechselt. „Allerdings konnte er sich nicht mehr an den Anschaffungspreis erinnern“, so Engler. „Leider erinnerte sich auch der vermeintliche Verkäufer der Gabel an keinen Deal mit dem verdächtigen Deutschen.“

In beiden Fällen erhielten die Radfahrer Anzeigen wegen des Verdachts der Hehlerei. (szo/tc)

