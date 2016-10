Rad AG erneuert Kritik Die Radfahr-Enthusiasten fordern einen sicheren Radweg auf der Dresdner Straße – und appellieren an die Stadträte.

„Wir lassen nicht locker.“ Mit diesen Worten hat die Sprecherin der Freitaler Arbeitsgemeinschaft (AG) Radverkehr, Sonja Schmidt, ihre Kritik an einem fehlenden Radweg entlang der Dresdner Straße wiederholt (die SZ berichtete). In der Stadtratssitzung in der vergangenen Woche appellierte sie vor allem an die anwesenden Stadträte, sich für eine Lösung einzusetzen. Vor der Kommunalwahl 2014 seien sich alle Fraktionen einig gewesen, dass auf der Dresdner Straße etwas für Radfahrer getan werden müsse. „An dieses Versprechen möchten wir erinnern“, so Schmidt.

Zugleich betonte sie, dass die AG weiterhin gesprächsbereit sei, um auf sogenannten Nebenstrecken, wie dem Weißeritztalradweg und an der Umgehungsstraße für Verbesserungen zu sorgen. Dort sollen zum Beispiel Bordsteine abgesenkt und Radwege deutlicher markiert werden. Priorität hat für die AG aber ein Radstreifen entlang der Dresdner Straße. Nach Ansicht der Radfahr-Enthusiasten wäre dies der einzige Radweg, der alltagstauglich und ganzjährig nutzbar wäre. Außer in Hainsberg fehlt bislang ein Radstreifen an Freitals Hauptverkehrsstraße.

Im Frühjahr hatte die Stadt eine Studie präsentiert, bei der ein Radstreifen in Potschappel simuliert wurde. Das Problem ist, dass die Dresdner Straße vor allem in Potschappel sehr schmal ist. Für einen durchgängigen Radstreifen und Autospuren ist nicht ausreichend Platz. „Wir haben ein großes Stück Arbeit vor uns“, kommentierte Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) die neuerliche Kritik der Rad AG.

