Rabimmel, Rabammel, Rabumm Laternen gehören zu St. Martin wie Eier zu Ostern. Der Namenstag des Heiligen am 11. November wird in Schleife zu einem ganz besonderen Fest.

Vorbereitung zum Martinstag in der Kita Pfiffikus in Schleife: Das Lied „Ich geh’ mit meiner Laterne… Rabimmel, Rabammel, Rabumm“ gehört unbedingt dazu. © Joachim Rehle

Arme ausschütteln, Beine ausschütteln, Zunge, na ja, ausschütteln. Björn Sobota versteht sich auf Motivation. Die Kinder, die im Kreis auf dem Boden sitzen, machen fleißig mit. Sie üben gemeinsam mit dem Kantor aus der Schleifer Kirchengemeinde für das Martinsfest am 11. November. „Der Termin steht, da braucht man gar nicht fragen“, sagt die stellvertretende Leiterin der Kita Pfiffikus, Martina Petrick.

Egal, ob er auf einen Werktag oder auf ein Wochenende fällt, gefeiert wird immer. Das ist seit der Wende gute Tradition. Zuvor sammeln die Kinder Holz für das Martinsfeuer im Pfarrgarten und proben die Lieder, die beim Lampionumzug und in der Kirche gesungen werden. Jetzt sind sie so aufgeregt wie die Gänse, zwischen denen sich der Heilige der Legende nach versteckt haben soll, bevor er Bischof im südfranzösischen Tours und später zu einem der Begründer des abendländischen Mönchtums wurde.

Bei den Vorbereitungen für das Fest wechseln sich Hort- und Kita-Kinder ab, erzählt Martina Petrick. In diesem Jahr sind die Vierjährigen, also die mittlere Kita-Gruppe, an der Reihe. Vivien findet St. Martin toll und singt die Lieder lauthals mit. Leo albert einstweilen lieber mit Roman herum. Über 45 Kinder unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Insgesamt besuchen über 150 Kinder die Kita, die wegen der über 90 Hortkinder, die nachmittags dazukommen, aus allen Nähten zu platzen droht. Eine Gruppe Hortkinder ist deshalb bereits in einem der eigens aufgestellten Container an der Schule untergekommen.

Eine räumliche Entspannung der Situation ist absehbar. Sobald der Sorbische Schulkomplex steht, verfügen die Erzieherinnen über eigene Räume für die Hortkinder. Viele stammen aus den anderen Gemeinden des Kirchspiels, aus Lieskau, aus Bloischdorf, aber auch aus Weißwasser. Die Stadt gehört nicht zum Kirchspiel. Bei den Kita-Kindern ist das Einzugsgebiet kleiner und umfasst vor allem die Schleifer Orte. 16 Erzieherinnen und eine Aushilfe kümmern sich um die Kinder. Dazu kommen zwei technische Mitarbeiter und seit Kurzem eine Ein-Euro-Jobberin, die im Hortbereich eingesetzt ist.

Zum Martinsfest sind die Kinder beim Musikmachen nicht allein. Die Schalmeienkapelle Rohne wird den Lampionumzug begleiten. Selbstverständlich sind die meisten der Lampions selbst gebastelt. Zu den Martinsbräuchen gehört in Schleife auch das Teilen der Milchbrötchen. „Das machen die Kinder unheimlich gern“, weiß Martina Petrick aus Erfahrung.

Der Brauch geht auf die Legende des Hl. Martin zurück. Er soll einem Bettler die Hälfte seines Mantels geschenkt und zuvor das Kleidungsstück mit seinem Schwert durchtrennt haben. „Natürlich haben wir das mit in die Feierlichkeiten eingebaut“, so Petrick. Für die Rolle des Martin ist ein Pferdehalter aus dem Ort engagiert.

Der Kreis, in dem die Kinder anfangs zusammensaßen, ist inzwischen zu einem schiefen Ei geworden. Björn Sobota bringt mit geübter Hand Ordnung in die Reihen. Der drohende Zeigefinger ist überflüssig. Die Kinder machen mit. Schließlich kommt nun eines ihrer Lieblingslieder. „Mein Licht ist aus, ich geh‘ nach Haus – Rabimmel, Rabammel, Rabumm.“ Björn Sobota bläst die Kerze, die mitten im Kreis aus Kita-Kindern steht, mit einem scharfen „Phhh“ aus. St. Martin kann kommen.

Martinsfest, 11. November, 17 Uhr, Kirche Schleife.

