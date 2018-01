Rabiates Diebespärchen Der Sicherheitsmann im Markt bekam die Faust zu spüren.

Symbolfoto © Claudia Hübschmann

Riesa. Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr war ein Diebespärchen in einem Einkaufsmarkt an der Hauptstraße zu Gange. Die beiden füllten zwei Rucksäcke mit verschiedenen Waren und verließen den Markt, ohne zu bezahlen.

Ein Sicherheitsmann, der den Vorfall beobachtet hatte, erhielt von dem Täter einen Faustschlag ins Gesicht. Zudem zerstörte der Mann eine Schaufensterscheibe. Das Pärchen entkam.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

