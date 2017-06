Rabiater Rüpel-Rentner Weil ihn dessen Fahrweise ärgerte, soll ein Dresdner einen Paketboten umgefahren und dann noch beschimpft haben.

Hier auf der Schlossallee in Moritzburg tickte ein Frührentner aus. Weil ihm ein Paketzusteller angeblich die Vorfahrt nahm, wollte er ihn zur Rede stellen und soll ihn umgefahren haben. © Thomas Lehmann

Paketzusteller sind nicht zu beneiden, haben einen stressigen Job, stehen ständig unter Zeitdruck. Manch Autofahrer ärgert sich über sie, weil sie mitunter rasen, entgegen der Fahrtrichtung oder in zweiter Reihe parken oder auch mal die Vorfahrt schneiden. So war das wohl auch an einem Novembertag vorigen Jahres auf der Schlossallee in Moritzburg, als dort gerade ein 61-jähriger Frührentner aus Dresden mit seinem Mercedes entlangfährt.

Plötzlich soll ihm der Fahrer eines Paketzustelldienstes mit seinem Transporter die Vorfahrt genommen haben. „Ich musste eine Vollbremsung machen, sonst wären wir zusammenkracht“, sagt der Mann. Er ärgert sich so sehr, dass er den Zusteller zur Rede stellen, vor ihm einparken will. Doch dort ist schon besetzt. Also versucht er es hinter dem geparkten Auto, setzt zurück.

Dabei soll er laut Staatsanwaltschaft den 22-jährigen Zusteller absichtlich umgefahren haben. Der geht zu Boden, wird sich – wie sich erst später herausstellt – einen Kreuzbandanriss und einen Knorpelschaden am rechten Knie zuziehen. Statt dem jungen Mann zu helfen, schreit ihn der rabiate Rüpel-Rentner an: „Eigentlich müsste ich dir noch in die Fresse hauen“, soll er zweimal gesagt haben. Dann setzt er sich in seinen Mercedes und düst einfach davon.

Nun sitzt der Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Unfallflucht vor dem Meißner Amtsgericht. Er gibt zu, dass er sich über die Fahrweise des Zustellers ärgerte, ihn zur Rede stellen wollte. Doch dass er ihn umgefahren hat, davon will er nichts mitbekommen haben. Der Paketbote habe sein Paket genommen und sei über die Straße gegangen. Er habe bei dem jungen Mann keinerlei Verletzungen, kein Humpeln festgestellt, behauptet er. Und obwohl ja gar nichts vorgefallen sein soll, schaute er an seinem Auto nach, ob es eventuell Schäden gegeben hat.

Der Paketzusteller weiß nichts von einer Vorfahrtsverletzung. „Die Straße war frei, da bin ich losgefahren. Plötzlich war der Angeklagte da, zeigte mir einen Vogel und den Stinkefinger“, sagt er als Zeuge vor Gericht. Als er neben seinem Fahrzeug stand, habe es plötzlich einen Knall gegeben und er habe auf der Straße gelegen. „Ich wusste gar nicht, was los war, stand unter Schock.“

Anhand einer MRT-Untersuchung werden später die schweren Verletzungen festgestellt. Vier Monate ist er krankgeschrieben. Dass der Angeklagte den Zusteller angefahren hat, bestätigt auch ein Zeuge. „Der junge Mann lag auf dem Boden und wurde beschimpft. Dann ist der Mann einfach weggefahren“, sagt er. Der Führerschein des Angeklagten ist seit vier Wochen in Verwahrung.

Wird er wegen Unfallflucht verurteilt, wird der Führerschein eingezogen und die Fahrerlaubnis entzogen. Das ist jedenfalls der Regelfall. Der Verteidiger will das verhindern, möchte eine Verfahrenseinstellung gegen eine Geldauslage erreichen. Das Geld soll dem Geschädigten zukommen.

Auch die Staatsanwältin kann sich damit anfreunden, sie sieht einen Unfall – also nur noch eine fahrlässige Körperverletzung. Doch der Richter tut sich schwer. Letztlich stimmt er zu, weil der Führerschein schon vier Wochen weg war und das Geld dem Geschädigten zugutekommen soll. Wohl ist ihm dabei nicht: „Eigentlich hätte man Sie verurteilen müssen“, sagt er. So muss der Mann nun 2 000 Euro an den Geschädigten zahlen. Den Führerschein bekommt er noch im Gerichtssaal zurück.

