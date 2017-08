Rabiater Holzdieb

Ein Zeuge (49) überraschte am Freitag einen 38-jährigen Mann, der auf der Gohrischen Straße in Königstein in aller Ruhe Baumstämme auf den Anhänger seines Geländewagens verlud.

Als der Holzdieb den Ort verlassen wollte, fuhr er den Zeugen mit dem Fahrzeug leicht an. Schließlich stieg der Mann aus und schlug sowie trat auf den Geschädigten ein. Anschließend fuhr er davon.

Der 38-Jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. (szo)

