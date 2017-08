Rabiate Ladendiebe Ein Duo aus Tschechien soll eine Verkäuferin angegriffen und Sicherheitsleute bedroht haben. Jetzt stehen sie in Bautzen vor Gericht.

Am Amtsgericht in Bautzen wird am Dienstag der Fall verhandelt. © Uwe Soeder

Wegen rabiater Übergriffe und verschiedener Ladendiebstähle muss sich am Dienstag ein junges Pärchen aus Tschechien vor dem Bautzener Amtsgericht verantworten. Ein 26 Jahre alter Mann und eine drei Jahre jüngere Frau sollen im November in Neugersdorf gegen eine Verkäuferin handgreiflich geworden sein und im März in Bautzen Ladendetektive bedroht haben. Zudem sind zwei weitere Tschechen als Komplizen angeklagt. Ein 63-jähriger Mann und eine 27 Jahre alte Frau hätten demnach das Fluchtauto gelenkt.

Ende März hatten Ladendetektive die beiden Hauptangeklagten im Bautzener Marktkauf gestellt. Der Anklageschrift zufolge hatte das Duo zuvor Waren im Wert von rund 450 Euro eingesteckt. Der 26-Jährige hätte darauf hin eine Spritze gezückt und die beiden Sicherheitsmitarbeiter bedroht. Darin habe sich in Wasser aufgelöstes Methamphetaminpulver befunden. Daraufhin hätten die Detektive die vermeintlichen Ladendiebe flüchten lassen.

Die Bautzener Staatsanwaltschaft wirft dem Mann und der Frau noch weitere Diebstähle vor. Demnach hätten sie am gleichen Tag in einem Penny-Markt in Bautzen einen Schlagschrauber im Wert von 180 Euro gestohlen. Zuvor seien sie in Löbau im Sachsenmarkt unterwegs gewesen, wo sie Waren mit einem Gesamtwert von fast 90 Euro eingesteckt haben sollen.

In Neugersdorf Kosmetik gestohlen

Außerdem wird den beiden Tschechen vorgeworfen, bereits im November in einer Drogerie in Neugersdorf kräftig hingelangt zu haben. Dort hätten die beiden sich Kosmetikwaren zum Gesamtpreis von rund 240 Euro unter den Nagel gerissen. Auf der Flucht, so heißt es weiter in der Anklageschrift, haben sie sich gewaltsam gegen eine Verkäuferin zur Wehr gesetzt.

Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass die beiden ihre Beute in Tschechien zu Geld machen wollten, um damit ihren Lebensunterhalt zu gestalten. Sie müssen sich nun wegen räuberischen Diebstahls sowie Diebstahls verantworten. Der 26 Jahre alte Mann und die 23-jährige Frau sitzen gegenwärtig in Deutschland in Untersuchungshaft. Ihre beiden vermeintlichen Komplizen befinden sich unterdessen auf freien Fuß in Tschechien. (SZ/sko)

Gerichtsprozess, Dienstag, 8. August, 9 Uhr, Amtsgericht Bautzen, Lessingstraße 7, Saal 128

zur Startseite