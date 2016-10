Rabiate Einbrecher unterwegs

Klipphausen. In der Nacht zum Sonnabend waren Diebe in Klipphausen auf Beutezug. Sie drückten gewaltsam die Schiebetür zu einem Fleischerei- und Bäckereigeschäft auf und begaben sich in den Verkaufsraum. Beim Bäcker stahlen die Täter Bargeld aus der Ladenkasse. Anschließend durchwühlten sie weitere Räume, flexten einen Tresor auf und wollten auch einen zweiten Tresor knacken. Ein dritter Tresor aus der Fleischerei wurde auf ein angrenzendes Feld geschleppt und dort gewaltsam geöffnet. Ob oder wie viel Bargeld, bzw. was genau entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Dresdner Polizei.

Einbrecher rückt ohne Beute ab

Coswig. Ein Krimineller war am Freitag in Coswig unterwegs. Am späten Abend gegen 22 Uhr zerschnitt der Einbrecher den Maschendrahtzaun einer Holzhandelsfirma und gelangte so auf das Gelände. An der Lagerhalle hebelte er die Noteingangstür auf und begab sich in den Bürotrakt. Dabei löste er die Alarmanlage aus. Offenbar wollte er sie herausreißen und so außer Betrieb setzen, was nicht gelang. So flüchtete der vermeintliche Dieb, bevor der Sicherheitsdienst eintraf. Entwendet wurde offenbar nichts. Jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.