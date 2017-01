Rabenvögel führen sich auf wie die Rabauken Die Tiere fressen in Großrügeln an Fensterdichtungen und picken gegen Scheiben. Die Anwohner sind ratlos.

Was guckst du? Rabenvögel gelten als intelligent. Aber hin und wieder hakt es bei ihnen aus, scheint es. In Großrügeln kann manch ein Anwohner ein Lied davon singen. © Symbolbild/Picasa

Gerade ist er wieder vorbeigeflogen, im sicheren Abstand natürlich. „Dieser Kriepel“, sagt Enrico Scholtka. Gemeint ist der große, schwarze Vogel, der jetzt auf dem Nachbarhaus sitzt. Ob es ein Rabe oder Krähe ist, lässt sich nicht genau sagen. Was sich dagegen Fakt ist: Schon seit Monaten sorgt mindestens ein, vermutlich eher zwei Exemplare der Art bei Anwohnern im Strehlaer Ortsteil Großrügeln für Unmut.

Denn das schwarz gefiederte Duo lebt nicht einfach nur neben den Einwohnern her. Sondern macht sich mit seinem Schnabel an den Wohnhäusern zu schaffen. Abgesehen hätten es die Tiere „auf den Kitt in den Fenstern“, sagt Enrico Scholtka, seines Zeichens Ortschaftsrat aus den Reihen der AfD. Mehrere Nachbarn hätten ihm inzwischen von solchen Fällen erzählt. Erst sei nur einer von herausgepickten Fensterdichtungen betroffen gewesen. Inzwischen sind weitere Großrügelner dazugekommen. Und auch Scheiben der Fenster würden die Tiere mit dem Schnabel malträtieren. „Die trommeln regelrecht dagegen.“

Sehr zum Ärger der Hausbesitzer. Deren Versicherungen haben laut Ortschaftsrat Scholtka schon erklärt, nicht für die Schäden aufkommen zu wollen.

Bisherige Maßnahmen, um die Tiere loszuwerden, zeigten nur mäßigen Erfolg. Weder eine Fensterfolie noch Tonerzeuger hätten geholfen. Inzwischen habe er schon einen Falkner angefragt, ob der die Vögel nicht vielleicht erlegen könnte. Aber der habe abgesagt.

Auch Jäger dürften die Tiere innerorts auch nicht schießen, sagt der Riesaer Vogel-Experte Dieter Schneider. Einige Raben- und Krähenvögel wie Saatkrähen oder Dohlen dürften zudem gar nicht gejagt werden. Rabenkrähen dagegen dürften zwar gejagt laut werden, aber es gibt auch Schonzeiten. Aber selbst, wenn es sich bei den gefiederten Unruhestiftern in Großrügeln um jagbare Tiere handeln sollte: Die Chance, dass ein Waidmann auch den Vogel schießt, der sich an den Fenstern vergeht, hält Dieter Schneider für eher gering. Er rät den Hausbesitzern zu anderen Gegenmaßnahmen: Flatterbänder vor die Fenster hängen oder ein Maschendrahtnetz davorspannen. Man müsse Verschiedenes probieren und sehen, was helfe. „Ein Allheilmittel gibt es nicht“, sagt Schneider. Giftköder seien jedenfalls verboten.

Warum die als intelligent geltenden Tiere in letzter Zeit ausgerechnet an bestimmten Wohnhäusern in Großrügeln einen Narren gefressen haben, darauf kann sich der Vogel-Experte keinen Reim machen. „Normal ist das aber nicht“, sagt Dieter Schneider. Ein Grund könne sein, dass die Tiere auf ihr eigenes Spiegelbild in der Scheibe reagieren. Das kenne er auch von anderen Arten wie Kohlmeisen. Ein Fasanenhahn in der Nachbarschaft habe auch Kitt aus Fenstern gepickt. Bei Spechten komme es vor, dass sie gegen Hauswände klopfen. „Gerade wenn Styropor dahinter ist, denken die Tiere, dass da etwas für sie sein konnte.“

Ein neues oder auf Großrügeln begrenztes Phänomen ist das ganze jedenfalls nicht, das zeigen auch zahlreiche Foren im Internet, in denen sich Menschen über Krähen-Attacken auf Fenster austauschen. Dort wird das Verhalten unter Spieltrieb eingeordnet. Im schleswig-holsteinischen Elmshorn ist man einer großen Saatkrähen-Plage 2015 mit Lautsprechern beigekommen, die aufgezeichnete Panikrufe der Tiere abstrahlen und so die Tiere vergrämen. Wie die Großrügelner ihrer kleinen Rabenvogel-Plage Herr werden, bleibt abzuwarten.

