Rabenschwarzes Parkareal Ein Westewitzer ist mit der Beleuchtung am Bahnhof und dem Feuerewehrdepot unzufrieden.

Zu wenig Licht im Parkareal am Bahnhof. Im nächsten Jahr soll sich das ändern. © Daniel Bockwoldt / dpa

Großweitzschen. Der Westewitzer Werner Schönfuß bemängelte zur Ratssitzung, dass das Parkareal am Bahnhof und dem Feuerwehrdepot ohne Licht sei. „Es ist eine rabenschwarze Ecke“, so der Rentner. Früher wäre der Baum am ehemaligen Gemeindeamt wenigstens noch schön beleuchtet gewesen, später war es das Feuerwehrdepot. Auf jeden Fall hätte der Park in der Weihnachtszeit eine festliche Stimmung verbreitet. „Jetzt ist alles dunkel. Es ist ein grausames Bild“, so Werner Schönfuß. So wie er denken viele Westewitzer.

„Jetzt kommt dieser Hinweis für die Beleuchtung zur Weihnachtszeit zu spät. Wir werden aber die Anregung aufgreifen und im nächsten Jahr mit Licht für entsprechende Stimmung sorgen“, so der erste stellvertretende Bürgermeister Jörg Burkert. Sven Krawczyk stimmte „der dunklen Ecke“ zu, verwies aber auch auf die schön geschmückten Grundstücke im Dorf. (je)

zur Startseite