Rabenaus Fahrplan für die Zukunft Die Stadt lässt sich ein Entwicklungskonzept schreiben. Es geht um Kitas, Wohnungen, Bauplätze. Und um viel Geld.

Idyllisch sieht er aus, der Markt von Rabenau. Aber auch menschenleer. Wie soll sich die Stadt weiterentwickeln? Der Stadtrat hat dazu einen Beschluss gefasst. © Andreas Weihs

Wenn Rabenaus Bürgermeister Thomas Paul (CDU) ganz tief in den Regalen kramt, kann er ihn finden: einen Packen Papier, gut 16 Jahre alt. „Dorfentwicklung“ steht auf dem Deckblatt. Auf den Seiten zwischen den Aktendeckeln geht es um Zukunftsvisionen für die einzelnen Ortsteile und um Vorschläge, die inzwischen schon fast wieder Geschichte sind. Es geht um Kindergärten, die längst stehen. Um Wohnhäuser, die längst errichtet sind. Um Straßen, die längst ausgebaut wurden. „Wir brauchen mal was Neues, eine komplette Bestandsanalyse und davon ausgehend einen Fahrplan für die Zukunft“, wünscht sich Paul.

Die Stadträte sehen das genauso und entschieden kürzlich in ihrer Sitzung, ein Gemeindeentwicklungskonzept in Auftrag zu geben. Entwerfen soll es das Unternehmen Stadtentwicklung Südwest. Der Preis: 22 000 Euro. Das Ziel: Die gesamte Stadt auf den Prüfstand stellen, um herauszufinden, wie die Zukunft gestaltet werden soll. Es geht um die Frage, ob noch mehr Kindergartenplätze gebraucht werden, ob mehr altersgerechte Wohnungen oder mehr Einfamilienhäuser für junge Familien gefragt sind. Und es geht um Tourismus, Bildung, Wirtschaft.

Stadt will Bonusprogramm nutzen

Das klingt zunächst etwas verschwurbelt, könnte aber bares Geld wert sein. Denn dass im Rabenauer Rathaus ausgerechnet jetzt die Idee aufkommt, ein Stadtentwicklungskonzept zu erstellen, hängt mit einem großen Fördermitteltopf zusammen – dem sogenannten Leaderprogramm. Das ist EU-Geld, das für die Entwicklung der Infrastruktur im ländlichen Raum zu Verfügung steht. Mit dem Leader-Geld können kleinere Gemeinden wie Rabenau beispielsweise Fußwege bauen, Spielplätze anlegen, denkmalgeschützte Gebäude sanieren, Kindergärten ausstatten. Und nicht nur die Kommunen profitieren – auch Privatleute, Vereine oder Gewerbetreibende dürfen dieses Geld beantragen.

Um aber genau abschätzen zu können, wie sinnvoll und notwendig ein Vorhaben ist, setzt die Leader-Verwaltung auf Entwicklungskonzepte. „In solchen Analysen wird ja der Frage nachgegangen, wohin sich eine Gemeinde entwickeln wird, welche Infrastruktur vorgehalten werden muss, welche sozialen Entwicklungen es gibt, welche touristischen Angebote nachgefragt sind“, begründet Perry Arnswald, Mitarbeiterin beim Leader-Management in Freiberg. Die Stelle ist für die Verteilung des Geldes in der Region zuständig. Im Gegenzug bekommt jede Gemeinde, die ein solches Entwicklungskonzept in der Schublade hat, mehr Fördermittel – in der Regel einen Bonus von fünf Prozent. Das gilt auch für private Anträge oder Projekte von Vereinen und Unternehmen. Bürgermeister Paul hat sich schon genau ausgerechnet, was das für sein Rabenau bedeutet. So plant die Stadt, den Spielplatz zwischen Obernaundorfer Straße und August-Bebel-Straße komplett zu erneuern. Die geschätzten Kosten betragen etwa 150 000 Euro. Normalerweise gibt es dafür eine 65-Prozent-Förderung, also 97 500 Euro. Mit dem Konzept in der Tasche kann Rabenau den Bonus in Anspruch nehmen und mit einer 70-Prozent-Förderung rechnen. Das wären 105 000 Euro.

Die Kosten für das Entwicklungskonzept – 22 000 Euro – wären schon bei einer Investitionssumme von rund 450 000 Euro wieder eingespielt. Doch es kommt sogar noch etwas besser: Auch der Preis für ein solches Entwicklungskonzept wird gefördert, und zwar mit 80 Prozent. So zahlt Rabenau letztendlich nur etwa 4 500 Euro aus eigener Tasche. Das Papier soll in einem Jahr vorliegen.

