Rabenau will Baugebiet schaffen Ein weiteres Wohnbaugebiet soll an der Obernaundorfer Straße in Rabenau entstehen.

© Symbolfoto: dpa

An der Obernaundorfer Straße in Rabenau soll ein weiteres Wohnbaugebiet entstehen. Der Stadtrat hat beschlossen, dass dafür ein Bebauungsplan erstellt wird. Dieser regelt, in welcher Art und Weise die Häuser, Straßen und Grünflächen angelegt und gestaltet werden. Investor ist die AVN Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft. Sie wird das Gebiet planen, erschließen und vermarkten. Es handelt sich dabei um ein Gelände, das am Ortsausgang linker Hand in Fahrtrichtung Obernaundorf liegt. Auf dem Areal sollen sowohl Einfamilienhäuser errichtet werden als auch ein Bereich entstehen, auf dem Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Vorgesehen sind dort Drei- und Vierraumwohnungen, die in Rabenau fehlen. (hey)

