Rabenau sucht Lösung für Schul-Anbau

Wo jetzt noch die Feuertreppe an der Rabenauer Schule steht, soll der Anbau hin. Über die Grundstücksverhältnisse wird seit Monaten diskutiert, eine erste Lösung aber vom Stadtrat abgelehnt. Dabei soll der Anbau zum nächsten Schuljahr stehen. © M. Klinger

Während Sachsens Schüler noch eine Woche Sommerferien vor sich haben, sind viele Lehrer schon wieder zurück und bereiten das neue Schuljahr vor. Auch an der Freien Grund- und Oberschule Rabenau ist bereits Bewegung in den Lehrerzimmern, werden Besprechungen geführt und Stundenpläne geschrieben. Der Aufwand ist dieses Jahr sogar noch größer als sonst. Denn am 8. August wird es hier erstmals eine elfte Klasse geben.

„Der Hort ist zusammengerückt, Räume sind vorhanden und werden eingerichtet“, berichtet Schulleiterin Irina Pistorius. Auch die neuen Kollegen seien da, die Lehrerbesetzung geklärt. Die Freude auf das neue Projekt ist aber nicht ungetrübt. Denn um den notwendigen Anbau, der für die Gymnasiasten errichtet werden muss und eigentlich nächsten Sommer bezugsfertig sein soll, gibt es Diskussionen, einen abgelehnten Stadtratsbeschluss und noch keine Lösung. Dabei soll die Erweiterung im nächsten Sommer stehen.

Investor soll bauen

Lange war vorgesehen, dass ein Investor den Anbau errichtet. Dabei handelt es sich um ein Bauplanungsbüro aus dem Raum Wilsdruff. Dieses hat den Anbau durchgeplant und ist dabei auch in Vorleistungen gegangen. Der Betreiber der Schule, die DPFA Akademiegruppe, hatte sich das Ingenieurbüro gesucht, weil die Stadt es ablehnte, die Erweiterung selbst zu stemmen. „Dafür fehlt es uns an den finanziellen Mitteln“, hatte Bürgermeister Thomas Paul (CDU) immer wieder betont.

Und die Finanzen spielen auch bei den nun entstandenen Diskussionen eine Rolle. Der Altbau aus dem Jahr 1929 und der Schulhof gehören der Stadt. Um zu bauen, braucht der Investor zunächst das Land. Die Stadt wollte deshalb eine Teilfläche hinter dem Schulhof zur Verfügung stellen. Ein Erbbaupachtvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren wurde aufgesetzt. Doch nachdem seit dem Frühjahr darüber verhandelt worden war, ließ der Stadtrat den Vertrag in einer Sondersitzung platzen. Mit knapper Mehrheit stimmten die Räte Ende Juni gegen den vorgelegten Entwurf.

Die Abgeordneten störten sich an einer Vertragsklausel, dem sogenannten „außerordentlichen Heimfall“, eine Risikoverpflichtung, welche die Stadt Rabenau mit Vertragsunterzeichnung eingeht. Konkret heißt das: Sollte der Anbau nicht fertiggestellt werden können – weil zum Beispiel das Unternehmen zwischenzeitlich insolvent geht – muss Rabenau binnen wenigen Monaten bis zu 1,5 Millionen Euro an die kreditgebende Bank zahlen, so als würde die Stadt für das Bauprojekt bürgen. Eine Rechtslage, die für derartige Verträge eigentlich nicht untypisch ist, aus Sicht der Rabenauer Stadträte aber ein zu großes finanzielles Risiko darstellte.

Und nun? Vom ersten Schock hat man sich in der Regenbogenschule mittlerweile erholt. „Wir starten unser Vorhaben auf jeden Fall und ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden“, sagt die Schulleiterin Irina Pistorius. In dem neu gebildeten beruflichen Gymnasium mit der Ausrichtung Gesundheit und Soziales können die Schüler mit Realschulabschluss in drei Jahren das Abitur ablegen. Acht junge Frauen und Männer sind angemeldet, einer sogar aus einem anderen Bundesland. Die Behörden haben sämtliche Genehmigungen erteilt. Man sei zuversichtlich, was das neue Angebot anbelangt. „Auch wenn die Klasse jetzt noch sehr klein ist – das wird sich herumsprechen, und wir rechnen schon im nächsten Jahr mit zunehmenden Schülerzahlen“, sagt Pistorius.

Auch der Bürgermeister hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass dies für Rabenau durchaus ein attraktives Bildungsangebot sei. Eine Schule, in der man von der 1. bis zur 13. Klasse lernen kann – wo gibt es das schon? „Wir wollen das natürlich unterstützen, aber es muss für die Stadt auch tragbar sein“, sagte Paul in einer Ratssitzung im Mai. Allerdings werden in Rabenau nicht nur Schüler aus der Stadt unterrichtet, sondern auch aus benachbarten Kommunen. Deshalb erachte es die Stadt zwar als wünschenswert, aber „nicht als notwendig“, am hiesigen Schulstandort von der Grundschule bis zum Abitur lernen zu können. Auch deshalb wollte man das Risiko nicht eingehen. Bei der Entscheidung im Rat enthielt sich der Bürgermeister der Stimme.

Stadt schlägt Verkauf vor

Trotzdem arbeite die Stadt weiter an einer Lösung, heißt es nun aus dem Rathaus. Seit der Sondersitzung am 30. Juni hat es abermals Gespräche gegeben. Eine Möglichkeit aus Sicht der Stadt wäre, das Schulhof-Grundstück zu teilen und die notwendige Baufläche an den Investor zu verkaufen. Zudem wolle man sich verpflichten, zu einem bestimmten Zeitpunkt Gebäude und Fläche zu einem vereinbarten Wert zurückzukaufen, teilt Thomas Paul mit. Ein Entwurf werde derzeit erarbeitet und könnte im September unterschriftsreif sein. Ob das Ingenieurbüro darauf eingeht, ist unklar. Eine Presseanfrage wurde von dem Unternehmen nicht beantwortet.

