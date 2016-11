Rabenau spart Strom beim Weihnachtsbaum Die Stadt setzt seit dem Vorjahr auf LEDs.

Herkömmliche Beleuchtung, wie hier zu sehen, hat in Rabenau ausgedient. © SZ

Nun leuchtet auch der Rabenauer Weihnachtsbaum – wie schon in den vergangenen Jahren hat der Elektromeister Hans Derr sich um die Beleuchtung der Fichte gekümmert. Seit 2015 werden dafür übrigens stromsparende LEDs statt der herkömmlichen Lichterkerzenkette eingesetzt. „So entsteht ein ganz neuer, moderner Lichterglanz“, lobt Bürgermeister Thomas Paul (CDU). Derr erledigte diese Aufgabe ehrenamtlich nunmehr zum 51. Mal. Die Fichte kommt dieses Jahr aus einem Lübauer Garten, die Stadt konnte sich den Baum dort kostenlos abholen. Die Rabenauer laden am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt ein. Auf dem Marktplatz bieten Händler weihnachtliche Waren und Leckereien an. Dazu gibt es zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt. So eröffnet im Stuhlbaumuseum die Weihnachtsschau, in der Kirche gibt es ein Adventskonzert und die Modelleisenbahner öffnen ihren Klub. (hey)

