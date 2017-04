Rabea ist wieder da Die Suche nach einer vermissten 15-Jährigen hatte in Riesa wochenlang für Aufsehen gesorgt.

Die Suche nach einer vermissten 15-Jährigen hatte in Riesa wochenlang für Aufsehen gesorgt. Jetzt ist sie glücklich ausgegangen: Die Suche nach der Jugendlichen ist beendet. „Das seit Anfang März vermisste Mädchen Rabea C. aus Riesa konnte mittlerweile wohlbehalten im Stadtgebiet Riesa aufgegriffen und in die Wohngruppe in Glashütte zurückgebracht werden“, teilte die Polizeidirektion in Dresden mit. Das kuriose an der Geschichte war, dass das Mädchen während der Suche nach ihr selbst Meldungen über ihr Verschwinden im Internet kommentiert hatte. Andere Internetnutzer gaben zudem Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. (SZ)

