Rabea bleibt verschwunden Die jugendliche Ausreißerin ist immer noch nicht zurück in ihrer Wohngruppe. Zahlreichen Zeugenaussagen zufolge hält sie sich derzeit in Riesa auf.

Die jugendliche Ausreißerin Rabea C. ist immer noch nicht zurück in ihrer Wohngruppe. © Polizeidirektion Dresden

Riesa. Die jugendliche Ausreißerin Rabea C. ist immer noch nicht zurück in ihrer Wohngruppe. „Wir suchen nach wie vor nach der 15-Jährigen“, sagt eine Polizeisprecherin. Die Riesaerin war schon vor zwei Wochen aus einer Wohngruppe in Glashütte verschwunden, wo sie zuletzt untergebracht war. Zahlreichen Zeugenaussagen zufolge hält sie sich derzeit in Riesa auf – wo sie offenbar mit Freunden unterwegs ist. Laut Polizei ist die Jugendliche nicht zum ersten Mal abgehauen. „Allerdings können wir nicht ausschließen, dass das Mädchen vielleicht doch einer Gefahr ausgesetzt ist“, so die Sprecherin. (SZ/csf)

Links zum Thema Riesaerin noch immer untergetaucht

zur Startseite