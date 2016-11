Rabatz im Tharandter Wald Der Kinderförderverein Rasselbande inszeniert für die 800-Jahr-Feiern in Tharandt ein verrücktes Theaterstück.

Nein, das hier hat nichts mit Karneval zu tun. Mitglieder des Kinderfördervereins Rasselbande aus Kurort Hartha fiebern nur schon ihrer nächsten Theaterpremiere entgegen. © Karl-Ludwig Oberthür

Interessant, was dabei herauskommt, wenn sich erwachsene Menschen mal so richtig gehenlassen: Da humpelt die bucklige Hexe Rumpelschreck mit schiefer Hakennase durch Kurort Hartha, neon-grell perückte Mädchen mit tiefen Ausschnitten rufen um Hilfe, Prinzessin und König – beide wunderschön – finden vielleicht zusammen und der Räuber Potzenfrost bewaffnet sich lieber gleich doppelt mit seinen zwei kleinen, schießwütigen Freunden.

Letzteren spielt im Theaterstück „Rabatz im Tharandter Wald“ Markus Gilak, der Vorsitzende des Harthaer Kinderfördervereins Rasselbande. Er hat das schrille und witzige Stück geschrieben – und versucht seit ein paar Monaten, seine Mitstreiter sinnvoll auf der Bühne zu koordinieren. „Das ist unser drittes Theaterstück innerhalb von fünf Jahren“, sagt Markus Gilak. Vor zwei Jahren erarbeiteten die aktuell 20 Mitglieder des Kinderfördervereins das Märchen „Der gestiefelte Kater“.

Für das Tharandter Jubiläumsjahr haben sie sich etwas Besonderes vorgenommen: ein komödiantisches Märchen mit Rückgriffen in die Tharandter Geschichte und Bezügen zur heutigen Realität. Und das geht so: Dussel und Einstein laufen durch den Tharandter Wald. Dort treffen sie nicht nur auf zwei Mädchen, die die Hexe gefangen hat, sondern auch auf Prinzessin Sidonie und einen Drachen. „Ich habe versucht, auch Dinge mit in das Stück zu schreiben, die uns heute beschäftigen“, sagt Autor und Regisseur Markus Gilak. Dazu zählt er etwa die Buslinie 400 oder das Sparkassenmobil, die nicht mehr durch den Tharandter Wald fahren. Auch das Kurhaus, das zunehmend verfällt, wird eine Rolle spielen.

Ein- bis zweimal proben die Eltern der Rasselbande in jeder Woche. Kostüme und das Bühnenbild entwerfen sie auch selbst. „Wir machen das aus Spaß an der Freude“, sagt Doreen Ulke. Die Tagesmutter aus Pohrsdorf spielt Prinzessin Sidonie. „Man muss so ein Projekt wirklich lieben. Sonst wird es nichts.“

Die Rasselbande zeigt ihr Theaterstück „Rabatz im Tharandter Wald“ am Sonnabend, 19. November, um 17 Uhr im Erbgericht in Kurort Hartha; Talmühlenstraße 27. Der Eintritt ist frei. Nach dem Stück gibt es Leckeres vom Grill und Getränke. Den Erlös spendet der Kinderförderverein für Kinder- und Jugendprojekte im Stadtgebiet.

zur Startseite