Rabatten werden umgestaltet Die Stadt Kamenz will das Unkrautproblem an der Weißmantelstraße lösen.

Wucherndes Unkraut und ausladende Sträucher ärgern Anwohner der Christian-Weißmantel-Straße in Kamenz. © Matthias Schumann

Wucherndes Unkraut ist und bleibt ein Dauerbrenner bei den Lesern der SZ. Wernfried Klapper aus Kamenz zum Beispiel ärgert der ungepflegte Zustand an der Christian-Weißmantel-Straße – auf der rechten Seite bis zum Pflegeheim: „ Die Rabatte mit den Heckenrosen ist total verwildert“, kritisiert er. Dieses Jahr sei dort noch nichts passiert. Darüber hinaus würden die Sträucher neben dem Fußweg derart wuchern, dass der Gehweg nur noch eingeschränkt nutzbar sei. Das könne durchaus gefährlich werden, weil auch Radler dort fahren würden. Dann wird’s eng. Die Stadt müsse sich kümmern, nicht nur einmal im Jahr zum Forstfest. Er habe schon mehrfach im Rathaus angerufen, es sei aber noch nichts passiert.

Aber das Rabatten- und Gehwegproblem dort sei bekannt, erklärt Rathaussprecher Thomas Käppler: „Dazu gibt es ab Mitte Juli mit der Stadtgärtnerei einen Vororttermin zur Begutachtung.“ Die Rabatten seien so nicht mehr zu pflegen. „Es sind viele Ameisen in den Rosen.“ Deren Pflege sei sehr aufwendig: „Wir wollen hier eine pflegeleichte Variante.“ Dazu sollen die Rabatten umgestaltet werden. Für die Unkrautvernichtung auf dem Gehweg werde ebenfalls nach einer Lösung gesucht. Am Grünstreifen, der sich im Bereich zum Grundstück des Pflegeheimes befinde, seien allerdings die Anwohner in der Pflicht, auch die Sträucher betreffend. Die Stadt werde prüfen, inwieweit hier nochmals eine Aufforderung an die Anlieger erfolgen muss. Falls Gefahr im Verzug sei, müsse die Stadt einschreiten und die Kosten den Anliegern in Rechnung stellen. (SZ/ha)

