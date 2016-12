Quotenträchtige Biathleten Die Skijäger bescheren ARD und ZDF die besten Marktanteile bei den Wintersportübertragungen. Dafür investieren die Sender viel.

Laura Dahlmeiers Erfolge steigern das Interesse. © dpa

Wenn Laura Dahlmeier und Simon Schempp ab Donnerstag im tschechischen Nove Mesto um Erfolge kämpfen, fiebern Millionen Zuschauer vor den Fernsehern mit. Woche für Woche bescheren die Weltcups der Biathleten ARD und ZDF traumhafte Einschaltquoten. Dafür betreiben die Sender unter teils schwierigen Verhältnissen enormen Aufwand.

„Erfolge und Quoten geben uns recht. Biathlon ist die beliebteste Wintersportart“, sagt ARD-Produktionsleiter Mirko Erbach. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist sie seit Jahren auch die erfolgreichste. In der vergangenen Saison verfolgten in der ARD durchschnittlich 4,05 Millionen Zuschauer die Rennen. Das bedeutete einen Marktanteil von 24,5 Prozent. Die Zahlen im ZDF sind ähnlich hoch und in vielen anderen Disziplinen unerreichbar.

Daher ist die Zukunft längst gesichert. Im Mai unterzeichneten Biathlon-Weltverband und Europäische Rundfunkunion, zu der ARD und ZDF gehören, einen millionenschweren neuen TV-Vertrag. Er garantiert die Übertragungen aller internationaler Wettkämpfe bis zur Saison 2021/2022. Nicht eingeschlossen sind aber die Olympischen Winterspiele, die 2018 und 2022 exklusiv Eurosport zeigt.

Weltcup und WM der Skijäger senden die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten dennoch weiter in gewohntem Umfang. Dabei stehen die Olympiasieger Kati Wilhelm bei der ARD und Sven Fischer im ZDF als Experten vor der Kamera. „Biathlon ist ein Herzstück unserer erfolgreichen Wintersportübertragungen. Das ZDF hat mit der Qualität seiner Produktionen wesentlich zur Popularität dieser Sportart beigetragen“, sagt ZDF-Intendant Thomas Bellut. Etwa 50 Mitarbeiter reisen für die Sender derzeit zu neun Weltcup- und dem jeweiligen WM-Ort. ARD und ZDF berichten immer im Wechsel. „Wir helfen uns gegenseitig. Es gibt einen regen Austausch. Die Zusammenarbeit ist sehr gut“, sagt Erbach.

Seit beinahe 20 Jahren ist er für den innerhalb der ARD federführenden RBB dabei, hat hautnah miterlebt, wie die Sportart stetig gewachsen ist und längst einen festen Platz in den deutschen Wohnzimmern hat. Das Hauptbild liefert immer der jeweilige Host Broadcaster. Die deutschen Sender sind aber auch mit eigenen Kameras und eigener Regie vor Ort und produzieren so sehr umfangreich. Sie arbeiten teils bei bis zu minus 20 Grad Celsius. Der teuren Technik macht das nichts aus. (sid)

TV-Tipp: ARD und Eurosport senden Donnerstag und Freitag ab 17.30 Uhr die Sprints der Männer und Frauen.

