Quersabach nicht schlechter als andere

Diplom-Biologe Alfred Biemelt bei der Probenahme im Hopfenbach bei Großenhain. Er entnimmt dem Gewässer Tiere in der Größe ab 0,5 Millimeter, um zu sehen, wie viel Kleinstlebewesen der Bach besitzt.

Die Brücke an der Bundesstraße 98 in Quersa muss einiges aushalten. Genauso wie der Quersabach, der darunter verläuft. Er ist ins Gerede gekommen. Etwa an dieser Stelle sollen Biologen im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Wasserproben entnommen haben. Das bestätigt Katrin Berthold, die stellvertretende Leiterin des Meißner Kreisumweltamtes. Die Ergebnisse sind ernüchternd.

Fische sind an dieser Stelle nicht zu entdecken. Und auch keine wirbellosen Kleinstlebewesen, die als Indikatoren für ein gesundes Gewässer gelten. Dafür fanden die Biologen Hinweise auf Schadstoffe im Wasser. Zum Beispiel Diflufenican, einen Wirkstoff von Unkrautbekämpfungsmitteln, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Auch Zink und das Umweltgift Dibutylzinn konnten die Biologen nachweisen.

All diese Schadstoffe übertrafen die EU-weit zulässigen Höchstwerte. Manche mehr, manche weniger. Diflufenican wurde im November 2016 mit 0,011 Mikrogramm pro Liter (µg/l) im Quersabach festgestellt. Zulässig sind 0,009 µg/l. „In vorhergehenden Beprobungen ist dieser Parameter bisher nie aufgefallen“, so Katrin Berthold. Auch deshalb spricht Landkreissprecherin Kerstin Thöns von „Momentaufnahmen“, deren Auswertung nicht leicht ist. „Man kann der Landwirtschaft nicht verbieten, erlaubte Herbizide einzusetzen“, sagt Kerstin Thöns.

Außerdem sei es schwer, konkret nachzuweisen, von welchem Feld der Wirkstoff in den Bach gelangen konnte. „Das muss man erst mal eindeutig belegen können. Da ist akribische Kriminalarbeit notwendig“, so die Pressesprecherin. Wenn allerdings Fische sterben, müsse man handeln.

Gebirgsbäche schneiden am besten ab zurück 1 von 6 weiter Bereits 2000 beschloss das EU-Parlament die Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL). Ursprünglich sollten alle Flüsse und Bäche bis 2015 mindestens einen guten Zustand erhalten. Doch dieses Ziel scheiterte an den strengen Kriterien. Schon eine schlechte Beurteilung in einer Vielzahl von Punkten kann maßgebend für die Einschätzung des untersuchten Gewässers sein. 162 biorelevante Schadstoffe werden gemessen. Außerdem werden der Fischbestand und das Vorhandensein von wirbellosen Kleinstlebewesen, wie Schnecken, Muscheln oder Wasserflöhe, bewertet. In Sachsen erreichten von rund 600 Flüssen und Bächen gerade mal drei Prozent die Note „gut“. Meist handelt es sich dabei um Gebirgsbäche in fast unberührter Natur. 64 Prozent aller sächsischen Flüsse und Bäche erhielten die Noten „unbefriedigend“ und „schlecht“. Im Bundesvergleich schneidet Sachsen auf Rang zwölf aller Bundesländer ab. Nur Niedersachsen und die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sind schlechter als Sachsen.

In diesem Fall sind an der Brücke in Quersa erst gar keine da. Der Quersabach hat gerade in und um den Ort mehrere Stauwehre. Fische haben hier kaum eine Chance, sich ungehindert zu bewegen. Allein dieser Fakt bringt dem Bach bei der Beurteilung des ökologischen Zustandes die Bewertung „schlecht“ ein.

Nach Einschätzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie hat der Mensch an dieser Stelle zu sehr in den ökologischen Originalzustand des Gewässers eingegriffen. Diesen verfolgt die EU mit ihrer Richtlinie und setzt dabei sehr strenge Kriterien an.

Quersabach ist kein Einzelfall“, sagt Kerstin Thöns. Wie die Untersuchung des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gezeigt hat, wird der Zustand sehr vieler Gewässer in Sachsen entsprechend der EU-Richtlinie mit „schlecht“ beurteilt. Das betrifft vor allem Flüsse und Bäche im Leipziger Raum, in Nordsachsen und in der Lausitz, also dort, wo der Mensch massiv in die Natur eingegriffen hat. Eine Rangliste der besten oder schlechtesten Gewässer lässt sich aus den Ergebnissen nicht ableiten, da schon ein einziges Negativkriterium für das Prädikat „schlecht“ genügt.

„Im Moment geht es nicht darum, den Verursachern der Verschmutzungen auf die Schliche zu kommen, sondern den aktuellen Zustand der Gewässer zu ermitteln“, sagt Kerstin Thöns. Sie bezeichnet die neuerliche Untersuchung der sächsischen Gewässer als „Feinjustierung“. „Die Qualität der Gewässer hat sich im Vergleich zu 1990 maßgeblich verbessert“, so die Sprecherin. „Damals hätte sich keiner zum Schwimmen in die Elbe getraut.“

