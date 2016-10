Querfeldeinrennen in Radibor Am Sonntag gibt es in der Nähe von Bautzen wieder spannende Rennen zu sehen. Es stehen auch Crossläufe auf dem Programm.

Auf dem Rennrad kann man auch durch Sand radeln, wie unser Foto vom Radibor-Rennen im Oktober 2015 eindeutig belegt. © privat

Der Inselteichverein Radibor und der RSV Bautzen machen das Dutzend voll. Zum zwölften Mal laden sie am letzten Oktobersonntag zu ihrem traditionellen Radcross. Es ist gleichzeitig auch der dritte Lauf der nationalen Bioracer-Cross-Challenge, die in diesem Jahr aufgrund ihrer großen Beliebtheit um zwei Wettbewerbe auf insgesamt neun erweitert wurde. Peter Hirsch, der Vorsitzende vom RSV Bautzen: „Über 220 Meldungen aus dem gesamten mitteldeutschen Raum sowie aus dem benachbarten Polen und Tschechien sind bisher eingegangen.“

Die bekannte Strecke im Wald und auf den Wiesen zwischen dem Radiborer Ortsteil Mühlhäuser und dem Sportplatz wird für die Radfahrer und Läufer bestmöglich hergerichtet. Der zwei Kilometer lange Rundkurs bietet mit der Auf- und Abfahrt am alten Bahndamm, einer Sanddurchfahrt, Wurzelabschnitten sowie Driftkehren einige technisch anspruchsvolle Passagen. Hirsch: „Je nach Wetter erwarten wir ein schnelles oder auch schlammiges und kräftezehrendes Rennen.“

Begonnen wird der Renntag um 10 Uhr allerdings mit den drei Crossläufen für Schüler der Jahrgänge zwischen 2003 und 2008 über zwei beziehungsweise eine verkürzte Runde, bei der auch interessierte Kinder und Schulklassen aus der Region gern zum Mitlaufen gesehen sind. Die Laufrunde ist ein rund 1,2 Kilometer langer Teil der späteren Radstrecke.

Pokal auch in der Schulwertung

Die drei Besten jeden Laufes sowie das jeweils schnellste Mädchen gewinnen Pokale und Sachpreise. Urkunden sind für alle Teilnehmer vorgesehen. Hirsch hofft natürlich auch auf viele Schüler und Schülerinnen: „Die teilnehmerstärkste Schule erhält wieder einen Pokal.“

Nach den Läufen geht es um 10.30 Uhr mit den Rädern auf die große Strecke. In kurzweiligen Rennen zwischen 20 und 30 Minuten Dauer ermitteln zunächst die Nachwuchsklassen der Schüler und Jugend sowie die Frauen ihre Besten. Die Junioren und die Senioren gehen um 12 Uhr an den Start. Während für die Nachwuchsfahrer vom RSV das Sammeln von Wettkampferfahrung im Vordergrund steht, hat „Jungsenior“ Silvio Hauschild größere Ambitionen. Nach einem Sieg und Platz zwei in den ersten beiden Saisonrennen wird der Bautzener zu Hause alles geben, um in der Bioracer-Serie ganz vorn zu bleiben. Um 13 Uhr wird das Eliterennen gestartet. Eine Stunde lang wird es dabei zu harten Zweikämpfen und spektakulären Manövern kommen. Hirsch: „Wir hoffen, dass unser Lokalmatador Lutz Baumgärtel seine Fähigkeiten in seinem Heimrennen wieder zeigt. Er wird sich vermutlich hinter dem Tagessieger des letzten Jahres Stefan Freudenberg und dem Vorjahres-Gesamtseriensieger Sascha Böhm in der zweiten Reihe der Startaufstellung einreihen.“ Daneben strebt auch Clemens Kumpe in seiner ersten Crosssaison einen Platz in den Punkte-rängen an.

Hobbyrennen beginnen ab 14.15 Uhr

Den Abschluss bilden nach 14.15 Uhr die Wettkämpfe der Hobbyfahrer über 40 Minuten. Hier kann jeder ohne Lizenz ab einem Alter von 16 Jahren mitfahren. Hirsch: „Sportler unter 18 Jahren brauchen jedoch das schriftliche Einverständnis ihrer Eltern. Außerdem sind interessierte Zuschauer sowie kurz entschlossene Starter am Kindercrosslauf und im Hobby-Radrennen herzlich eingeladen.“

Nachmeldungen werden von den Veranstaltern bis eine Stunde vor dem Start angenommen. Für das leibliche Wohl aller Beteiligten sorgen die Radiborer Gastgeber. Die Ausschreibungen für die Läufe, den Radcross und weitere Informationen gibt es auf der Vereinshomepage. (rsv)

www.rsv-bautzen.de

