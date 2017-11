Querfeldein durch eine Bachlandschaft Nach nur einjähriger Bauzeit bekam im November 1927 Eckartsberg mit der Neuen Straße eine kurze Verkehrsverbindung nach Zittau.

In diese liebliche Landschaft des Eckartsbaches wurde vor 90 Jahren die Neue Straße von Eckartsberg nach Zittau gebaut. Der Eckartsbach musste dazu auf 300 Meter Länge reguliert werden.

Die 2500 Kubikmeter Steine, die bei dem Projekt verbaut wurden (kleines Foto) stammten aus dem Eckartsberger Steinbruch.

Eckartsberg liegt bekanntlich ganz nah bei Zittau. Das hieß für die Eckartsberger lange Zeit jedoch nicht, über eine kurze, schnelle Straßenverbindung Zittau ganz nah zu sein. Das sollte geändert werden. Es musste doch möglich sein, vom Mitteldorf in annähernd direkter Linie bis zur Schillerstraße und damit fast bis ins Zentrum zu kommen.

Erste Pläne hatte es schon 1904 gegeben. Jedoch unterbrach der Erste Weltkrieg das Vorhaben. Mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wurde die Idee Mitte der 1920er Jahre wieder aufgegriffen und schnell verwirklicht. Am 21. Oktober 1926 begannen die Bauarbeiten, bereits am 1. November 1927 war feierliche Einweihung. Das war eine beachtliche Leistung, schließlich waren die technischen Möglichkeiten des Tiefbaus damals weit weg von den heutigen. Immerhin wurden 14000 Kubikmeter Erde bewegt und 2500 Kubikmeter Steine verbaut. Sie waren nötig, um den an vielen Stellen unsicheren Hang des Eckartsberges zu stabilisieren.

Die Straße wurde in einem geschwungenen Bogen mit einer Steigung von 5 bzw. knapp 7 Prozent im oberen Bereich angelegt. Der Plan von 1904 hatte eine geradere Linie mit 11 Prozent (!) Steigung vorgesehen. Um die erträglichere Steigung zu erreichen, wurde die Eckartsberger Dorfstraße an der oberen Einmündung der Neuen Straße auf einer Länge von 170 Metern um 1,5 Meter tiefer gelegt. Außerdem musste zur Anbindung der verlängerten Schillerstraße in Zittau eine Betonbrücke errichtet werden. Auch der Eckartsbach wurde auf 300 Meter Länge reguliert. Aus einem willkürlich in vielen mäandernden Schlingen weidengesäumten Bach wurde ein gerader, befestigter Graben. Allein diese hemdsärmelige Vorgehensweise wäre heutzutage wohl kaum möglich. Dafür wäre es aber auch undenkbar, dass so ein Projekt nur ein Jahr dauert und dass es insgesamt lediglich 140 000 Mark kostet.

Die neu entstandene Straße brachte die Stadt und das benachbarte Dorf tatsächlich wesentlich näher zusammen. Schließlich führt sie von Zittau aus direkt in das Zentrum von Eckartsberg. Und ihre Verlängerung, der Sandweg, war damals sogar eine kurze schnelle Verbindung nach Wittgendorf, der vielleicht hätte auch eine Straße werden können. Dazu kam es allerdings nicht. Auch den Radgendorfern kam die neue Straße gelegen.

Grund genug, dass sich am 1. November 1927, einem Dienstag, einige Dutzend Würdenträger an der Straße trafen. Der Eckartsberger Bürgermeister Kaiser übernahm das Projekt offiziell aus den Händen der bauausführenden Bezirkssiedlungsgesellschaft und weihte es mit Durchschneiden eines weißen Bandes offiziell ein. Danach lud er die Gäste in die nahe gelegene Gaststätte „Goldene Höhe“ (schräg gegenüber der heutigen Gaststätte gleichen Namens) ein. Dort wurden freundliche Worte gewechselt. Der Zittauer Bürgermeister Zwingenberger hoffte auf noch bessere Kontakte zwischen Eckartsberg und seiner Stadt, die sich an der Straße auch finanziell beteiligt hatte. Baumeister Hentschel überreichte der Gemeinde und der Bezirkssiedlungsgesellschaft je ein Album mit Bildern aus den verschiedenen Bauperioden. Ob diese interessanten Bücher noch erhalten sind, ist leider nicht bekannt.

Erhalten ist aber die Straße und in gutem Zustand. Dass sie von Anfang an auch bereits ein Fußweg begleitete, zeigt, wie modern dieses Projekt war. Ein Geheimnis umgibt die Trasse allerdings. Laut „Zittauer Morgenzeitung“ sagte der Eckartsberger Bürgermeister bei der Einweihung: „Ich taufe die Straße auf den Namen ‚Zittauer Straße‘…“ Doch bei diesem Spruch blieb es, der Name tauchte nicht mehr auf. So wurde aus dem ursprünglichen Arbeitstitel „Neue Straße“ der endgültige Straßenname. Und auch zum 100-jährigen Bestehen wird sie vermutlich immer noch die Neue Straße sein.

