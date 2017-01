Querelen ums Bergzeitfahren In diesem Jahr wird das Rennen auf der Umgehungsstraße ausgetragen. Das hat unter dem Strich mehr Nach- als Vorteile.

Bis zum Jahr 2010 war das Waldheimer Bergzeitfahren auf der Umgehungsstraße ausgetragen worden. Die Trasse wurde lediglich halbseitig gesperrt. Zwischenzeitlich fand es in der Innenstadt statt. Nun heißt es: alles auf Anfang. © Archiv/André Braun

Nur weiß-orangefarbene Verkehrskegel trennen beim Waldheimer Bergzeitfahren die Rad- und die Autofahrer. Nachdem dieser Anblick schon einmal Geschichte war, wird er in diesem Sommer wieder aufleben. Denn die Veranstaltung soll auf der Umgehungsstraße stattfinden. Diese Entscheidung hat die Stadtverwaltung getroffen. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) bestätigte dies am Donnerstag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. In den vergangenen sechs Jahren hatten die Radfahrer den Wettbewerb auf dem Bahnhofsberg ausgetragen. „Die Gründe für die Verlagerung an die Umgehungsstraße sind eigentlich die gleichen wie beim Radkriterium: Auf diese Weise können wir Kosten einsparen, die die Absperrung betreffen“, so Ernst. Zudem sei hochgerechnet worden, wie hoch die Personalkosten unter anderem beim Ordnungs- und Kulturamt sind. Denn die Mitarbeiter der Verwaltung waren es, die sich mit um die Absperrung und Vorbereitung gekümmert haben. Eine Verrechnung als Überstunden und Freizeitausgleich sei aufgrund des vorgegebenen Personalschlüssels nicht realisierbar.

„In diesem Jahr wird das Bergzeitfahren definitiv auf der Umgehungsstraße stattfinden. Wir haben uns aber bei einer gemeinsamen Beratung mit Sven Mothes vom Radsportverein Hainichen darauf verständigt, noch einmal über alternative Berge nachzudenken“, so Ernst. Mothes sagte auf DA-Anfrage: „In Waldheim war die Veranstaltung ein Highlight. Für uns als Radfahrer ist es toll gewesen, vor dieser Kulisse in der Stadt zu fahren.“ Er kennt die Fahrten auf der Umgehungsstraße noch von früher. „Der Berg zieht sich. Und es waren kaum Zuschauer an der Strecke, um uns anzufeuern“, sagte er. Das könne er sogar nachvollziehen. Denn wenn es kaum Platz gibt, um sich vernünftig und sicher hinzustellen, würde er den Weg von der Innenstadt an den Stadtrand auch nicht unbedingt auf sich nehmen. Sven Mothes hofft, dass die Stadt die Entscheidung langfristig noch einmal überdenkt. „Wir wollen nach einer sinnvollen Alternative suchen, die beiden Seiten passt“, sagte er. Schließlich würden die Anfeuerungsrufe der Gäste die Sportler zusätzlich motivieren.

Der Döbelner Anzeiger hat die Veranstaltung in den vergangenen Jahren sowohl finanziell als auch organisatorisch unterstützt. Das wird in diesem Jahr nicht der Fall sein. „Eine Entscheidung auf Basis eines monetären Vergleichs zu treffen, ist zu kurz gedacht“, sagte Geschäftsführer Matthias T. Poch. Und, was noch viel wichtiger ist: Es geht um die Sicherheit der Sportler. „Da die Straße nur halbseitig gesperrt wird, kann das zu gefährlichen Situationen für die Rad- aber auch Autofahrer führen“, erklärte er. Die Entscheidung der Stadtverwaltung ist aus seiner Sicht eine gegen die Radsportler, gegen die Zuschauer und gegen die Sicherheit. „Ich bedauere es sehr, dass die Entscheidung so getroffen wurde, und nicht versucht wurde, eine innerstädtische Alternative zu finden. Man hat den bequemsten Weg gewählt“, so Poch.

In diesem Jahr kommt es zur 23. Auflage des Waldheimer Bergzeitfahrens. „Es ist Bestandteil des Rad-Zeitfahr-Cups“, erklärte Sandra Krüger von Lausitz-Timing. das Unternehmen hat die professionelle Zeitmesstechnik gestellt. „Dafür, dass es an einem Freitagabend ist, waren die Veranstaltungen in der Innenstadt immer gut besucht. Wir sind gespannt, wie es an der neuen Strecke sein wird“, ergänzte sie.

Ins Leben gerufen hat das Waldheimer Bergzeitfahren Steffen Blech. „Ich finde es sehr schade, dass diese Entscheidung so getroffen wurde“, sagte der Ex-Bürgermeister. Für die Stadtfestbesucher sei das Radsportevent in den vergangenen sechs Jahren stets gut fußläufig zu erreichen gewesen. „Das ist nun nicht mehr der Fall“. Er denkt, dass der Austragungsort der Veranstaltung einen Knacks verpasst. „Wir hatten beständig zwischen 100 und 150 Starter, die aus ganz Deutschland nach Waldheim gekommen sind. Das ist ja am Ende auch ein Faktor für den Tourismus in der Stadt“, sagte er.

zur Startseite