Quereinstieg in die Pflege und Betreuung

Hoyerswerda. Mit der Ausbildung zum Betreuungsassistenten bieten die Malteser in Hoyerswerda ungelernten Arbeitssuchenden oder Quereinsteigern die Möglichkeit, in der Pflege tätig zu werden. Der nächste Kurs der dreieinhalbmonatigen Qualifikation beginnt am 28. Februar 2018 in den Räumen des Malteser Hilfsdienstes in der Robert-Schumann-Straße 11 in Hoyerswerda.

Aufgrund des akut gestiegenen Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen sind die Jobchancen für die neuen Betreuungskräfte sehr gut. „Immer wieder erhalten wir ein positives Feedback unserer ausgebildeten Teilnehmer. Darüber hinaus fragen auch potenzielle Arbeitgeber direkt nach Kursteilnehmern, die noch keinen Arbeitsplatz sicher haben. Das bestärkt uns als Ausbildungsstelle immer wieder, und so werden wir auch in Zukunft weiter für interessierte Menschen diese gute Ausbildung realisieren, um damit Arbeitssuchenden einen guten Wiedereinstieg in das Arbeitsleben zu ermöglichen“, erklärt Susann Kirstein, Verwaltungsmitarbeiterin der Malteser in Hoyerswerda.

Die gesamte Ausbildung ist zertifiziert und kann über die Agenturen für Arbeit und Jobcenter bis zu 100 Prozent gefördert werden. Weitere Informationen und Anmeldung ab sofort bei Susann Kirstein, Malteser Hilfsdienst gemeinnützige GmbH, Telefon 03571 407070. (red/rgr)

