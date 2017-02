Quer durch Bayern in zehn Minuten Die enge Verbindung der Sachsen zu ihren Nachbarn hat der Stadt ein Viertel mit südlichem Charme beschert. Darum gab es zunächst viel Streit.

Viele der Wohnhäuser im Bayerischen Viertel sind nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Die prägenden Straßennamen bekam das Viertel schon 50 Jahre früher. © christian juppe

Nürnberg, Bayreuth, Bamberg, Würzburg – die Fahrt, die mit dem Auto knapp drei Stunden dauert und einmal 250 Kilometer quer durch Bayern führt, klappt in Dresden in guten zehn Minuten. Nur 600 Meter dauert der Weg von der Nürnberger Straße zur Würzburger Straße. Dabei werden auch die Bayreuther und die Bamberger Straße gequert. Dresdens Bayerisches Viertel befindet sich in Plauen.

Gründerzeithäuser und vierstöckige Reihenhäuser der Nachkriegsmoderne prägen das Gebiet. Zwischen den Häusern erstrecken sich grüne Innenhöfe mit Wäschestangen, Spielplätzen und viel Platz zum Ausruhen. Hier will so mancher Investor bauen. Das Viertel ist beliebt bei Studenten und Familien auf Wohnungssuche. Doch wie hat Dresden diesen Hauch von Bayern bekommen?

Ende des 19. Jahrhunderts hat der Bau des Viertels begonnen. Damals gab es auf der Fläche nur Felder, später Ödland. Lange stritten die Bewohner aus dem angrenzenden Schweizer Viertel darum, ob hier überhaupt gebaut werden darf. Sie wollten vielmehr die Freiflächen am Südhang zum Erholen erhalten.

Die Sympathie der Sachsen zu den Bayern soll schließlich ausschlaggebend für die Namensgebung der Straßen gewesen sein, erklärt der dazu passende Eintrag im digitalen Stadtlexikon „stadtwikidd“.

Schon früh entwickelte sich das Viertel zum beliebten Wohnort. Immer mehr Straßenzüge kamen hinzu, ebenfalls mit bayerischen Namen. Den vier prägenden Straßen folgten der Nürnberger Platz, die Münchner Straße und der Münchner Platz.

Sein heutiges Aussehen verdankt das Viertel auch den Dresdner Bombennächten 1945. Viele der Gründerzeithäuser wurden getroffen und zerstört. Zuletzt wurde 2010 eine amerikanische Fliegerbombe an der Hübnerstraße gefunden. Die Ruinen wurden später abgetragen und Reihen von Mehrfamilienhäusern gebaut. Manche Brache ist geblieben. So wird derzeit ein Neubau im Rondell der Ecke Bayreuther/Chemnitzer Straße geplant.

