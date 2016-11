Kauf lokal Quendt setzt auf große Stollen Millionenfach wird das süße Backwerk derzeit produziert. Das wird auch im Internet verkauft.

Produktentwicklerin Antje Balster prüft täglich die Stollen, die bei Dr. Quendt produziert werden. © René Meinig

Gut gebräunt muss er sein, mit gleichmäßiger Form. Er muss nach Butter riechen und innen dicht sein. Dicht bedeutet ein gleichmäßiges Bild der Rosinen, vieler Rosinen, vor allem in der Mitte. Antje Balster kennt die Kriterien für einen guten Stollen ganz genau. Hunderte begutachtet die Produktentwicklerin bei Dr. Quendt jeden Tag. In jeder Schicht gibt es Qualitätskontrollen. Im Werk im Dresdner Süden laufen die Öfen derzeit auf Hochtouren. In drei Schichten sorgen die 100 Mitarbeiter und noch einmal so viele Saisonarbeiter für die Produktion. Bis Weihnachten liefert Dr. Quendt 1,8 Millionen Stollen nach Deutschland und ins Ausland.

Der Backwarenproduzent ist nach eigenen Angaben Marktführer für die geschützte Marke Dresdner Christstollen. Aus keiner anderen Bäckerei kommen mehr Stücke des süßen Backwerks. Über die Hälfte des Jahresumsatzes erwirtschaftet der Mittelständler mit dem Saisongeschäft. Mit Erfolg. Bis Ende des Jahres will Quendt ein leichtes Umsatzplus erreicht haben. „Der erwartete Jahresumsatz liegt bei 25 Millionen Euro“, sagt Marketing-Chefin Claudia Heller.

Dabei macht der Stollen einen großen Anteil aus. Allein den Christstollen gibt es in sechs Ausführungen. Erstmals produziert Quendt wieder das Zwei-Kilo-Stück. „Der Handel fragt danach“, sagt Claudia Heller. Ein großer Stollen ist eben saftiger. Den am besten in der Mitte durchschneiden und dann abwechselnd von den Seiten Scheiben abschneiden und die Hälften zusammenschieben. So bleibt der Stollen lange frisch, rät die Produktentwicklerin.

Auch in Bio produziert Quendt das Gebäck – als einziger Anbieter auf dem Markt. Hinzu kommen Mandelstollen, die Original Dominosteine und drei Konfektarten. Zum ersten Mal liefert Dr. Quendt seine Stollen in diesem Jahr bis nach Australien. Märkte in den USA, Großbritannien und Spanien haben die Produkte schon länger gelistet. Noch ist die Exportquote gering, sie wächst aber.

Ansonsten ist es der klassische Ladenverkauf, von dem Dr. Quendt profitiert. Der Werksverkauf im Gewerbegebiet ist gut besucht. Hier werden viele Produkte zweiter Wahl verkauft. Auch der Laden in der Altmarktgalerie läuft gut. Dass die Kunden auch im Internet bestellen können, will die Marketingchefin nicht laut anpreisen. Ohne Internetshop würde es auch gehen, gibt sie zu. Aber viele Ostdeutsche, die in den alten Bundesländern leben, wollen auf Produkte aus der Heimat nicht verzichten. Rabatte dürfen sie online nicht erwarten. Verkauft wird zu Listenpreisen, um dem Einzelhandel nicht zu schaden. Denn dort wird der Hauptumsatz erzielt.

Bis eine Woche vor Weihnachten läuft nun die Produktion. Dann stehen die Öfen erst einmal still, die Saisonkräfte müssen gehen. Im Januar läuft das normale Geschäft zwar weiter. Sechs Sorten Russisch Brot, drei Arten Dinkelchen, Bemmchen, Oblaten und Vital-Gebäck werden dann produziert. Ausgelastet ist das Werk damit aber lange nicht. Die Suche nach einem neuen Produkt, das vor allem in der ersten Jahreshälfte produziert werden kann, ist schwer. Der Süßwarenmarkt ist hart umkämpft. Wer etwas Neues erfindet, muss sich anstrengen, damit deutschlandweit Kunden danach greifen. Solch hohe Werbeetats hat Dr. Quendt nicht.

Einst hatte sich Matthias Quendt, Sohn des Firmengründers Hartmut Quendt, mit vielen neuen Produkten versucht. Auch im Bio-Bereich. Erfolg hatte er damit nicht. 2013 bekam die Firma aufgrund steigender Rohstoffpreise Probleme. Mitte 2014 übernahm der Süßwarenhersteller Lambertz das Unternehmen. Matthias Quendt ist nur noch Gesellschafter. Heute ist Bio keine Lösung bei der Suche nach neuen Produkten, die das Werk außerhalb der Stollensaison auslasten. „Bio ist im Süßwarenbereich eine Nische“, sagt Claudia Heller.

