Quarantänestation eingerichtet Das Tierheim wird Stück für Stück modernisiert. Für die Vorhaben im nächsten Jahr ist die Finanzierung noch unklar.

Ein schwarzer Hund zerrt aufgeregt an seiner Leine. Er heißt Räuber und macht mit seinem Temperament dem Namen alle Ehre. Die Familie von Klaus Dyka aus Mittweida hat Räuber im August aus dem Tierheim Leisnig geholt. Zur Tierweihnacht sind alle dorthin zurückgekommen. Auch die Dürrweitzschener Janet und Alexander Müller mit Sohn Maurice haben in diesem Jahr einen Hund aus dem Tierheim erhalten. „Wir wollen uns heute noch einen anderen Hund ansehen“, sagt Janet Müller.

„Die Tierweihnacht feiern wir, seit es den Tierschutzverein gibt“, erzählt Rosi Pfumpfel, Leiterin des Tierheimes und Vorsitzende des Vereins. Durch die Veranstaltung sollen das Tierheim bekannter, Tiere vermittelt und neue Mitglieder gefunden werden. Letzteres ist zurzeit ein Problem für den Verein. „Wir hatten rund 500 Mitglieder“, sagt Pfumpfel. Viele sind inzwischen verstorben.

In diesem Jahr hat der Verein viel erreicht. „Die restlichen Dächer wurden neu gedeckt, eine Quarantänestation eingerichtet und Fußoden und Wände gefliest.“ Im kommenden Jahr soll das Gelände einen neuen Zaun erhalten und es ist der Anschluss an die öffentliche Kanalisation geplant. Die Vorhaben kosten rund 21 000 Euro. Eine Menge Geld, die der Verein nicht alleine aufbringen kann. Deshalb wünscht sich Rosi Pfumpfel, dass beide Vorhaben finanziert werden können. Es ärgern sie, wenn gewissenlose Menschen ein Tier aussetzen. „Das ist jedes Mal schlimm“, sagt sie. Dass so viele Besucher gekommen sind, freut die Tierheimchefin. Sie können sich im Tierheim umsehen, den Flohmarkt und den Buchbasar besuchen oder sich an einer Tombola beteiligen. Kinder sagen kleine Gedichte auf.

