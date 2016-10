Qualmwolken über der Hochgasse Eine Übung mehrerer Feuerwehren zeigt einen Schwachpunkt.

Dirk Zenker von der Großenhainer Feuerwehr hat sichtlich Freude daran, den Knopf zu drücken und es den Kameraden im Haus so schwerer zu machen, die Dummys zu finden. „Ein richtiger Brand ist ja auch nicht sofort gelöscht“, sagt Zenker und hat damit ja auch recht. Er möchte seine Kollegen damit keineswegs ärgern, sondern vor Augen führen, wie der Ernstfall aussehen kann.

Ein Thema an diesem Vormittag war u. a. auch die Personenrettung.

Wildenhain. Weißer Rauch quillt aus einem Türspalt auf dem Abriss-Grundstück in der Wildenhainer Hochgasse. Es ist Samstagvormittag, und um 8.26 Uhr heulen die Sirenen. Zehn Minuten später kommt mit Blaulicht und Signalhorn das erste Feuerwehrfahrzeug angerauscht. Im Minutentakt treffen weitere ein: aus Bauda, Walda und Großenhain. Nach einer ersten Einweisung werden Schläuche ausgerollt, Atemschutzmasken übergezogen, dann macht sich das erste Team auf die Suche nach Verletzten.

Was den Wildenhainern, die die Aktion vom Straßenrand, vom Wohnzimmerfenster oder sogar vom Dach aus verfolgen, auffällt: Etwas abseits vom Geschehen stehen Feuerwehrleute mit Listen in der Hand, die sich eifrig Notizen machen. So etwas gibt es im Ernstfall natürlich nicht. Es ist eine Einsatzübung der Feuerwehren im Großenhainer Westen, die hier über die Bühne geht. Das Grundstück wurde vom Abrissunternehmer Wolfgang Bothur zur Verfügung gestellt, und die Ortswehr Wildenhain/Großraschütz/Kleinraschütz hat den Coup vorbereitet. „Es wussten nur ganz wenige Kameraden Bescheid“, erklärt deren Chef Tino Müller. „Im Ernstfall muss das Zusammenspiel der Wehren problemlos funktionieren, deshalb ist es wichtig, Schwachpunkte bereits im Vorfeld zu erkennen.“

Die Wildenhainer haben das marode Wohnhaus etwas entrümpelt, danach aber wieder einige Hürden eingebaut. Zum Beispiel Schläuche in die Räume gehängt, die die Suche nach Verletzten erschweren. Oder Pappen vor die Fensterscheiben geklemmt, damit kein Tageslicht in die Räume fällt. Dann wurden zwei Dummys hineingelegt, die die zu rettenden Personen simulieren. Und schließlich haben die Feuerwehrleute ihr Vernebelungsgerät ausgepackt und ordentlich Diskoqualm ins Haus geblasen. Man sieht buchstäblich die Hand vor Augen nicht, und genau so soll es auch sein. „Die Anwohner ringsum mussten wir natürlich vorher informieren, damit sie nicht in Angst und Schrecken versetzt werden“, sagt Feuerwehrmann Werner Lorenz. Das erklärt auch die gelöste Stimmung der Wildenhainer, von denen etliche ihre Kameras und Handys gezückt haben, um die Szenerie festzuhalten.

„Es geht um vier Schwerpunkte“, erklärt Marcel Reichel, der die Kommunikation zwischen den Feuerwehrleuten protokolliert. „Funktioniert das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Wehren? Steht die Funkverbindung? Klappt die Löschwasserentnahme? Und der Wichtigste: Wie schnell kann die Personenrettung bewerkstelligt werden?“

Beim Digitalfunk hat Reichel einen Schwachpunkt ausgemacht. Die direkte Verbindung zwischen den beteiligten Feuerwehrleuten funktioniert zwar problemlos. Aber über das zentrale Funknetz gab es keinen Kontakt zur Löschwasserabnahme. Der Wildenhainer Tiefbrunnen liegt einige Hundert Meter vom „Brandherd“ entfernt und befindet sich offenbar im Funkschatten. „Es ist wichtig, dass wir solche Stellen ausfindig machen und sie sofort weitermelden“, sagt Reichel. Die Feuerwehren arbeiten erst seit einigen Monaten komplett mit Digitalfunk. Das System hat noch seine Kinderkrankheiten, die man aber besser bei Übungen als bei einem richtigen Einsatz erkennt.

Inzwischen haben die Rettungstrupps von der Baudaer Feuerwehr die Dummys aus dem Abrisshaus geborgen. Die Löschwasserverbindung zum Großenhainer Drehleiterfahrzeug steht. Da es nicht wirklich brennt, wird das Wasser in weitem Bogen über ein Nebengebäude hinweggespritzt. „Die Wasserentnahme aus dem Tiefbrunnen war auch eins unserer Übungsziele“, sagt Tino Müller. Die Feuerwehren aus den Nachbardörfern sollten die Lage des Brunnens und die Feinheiten bei der Wasserentnahme über so lange Strecken kennenlernen.

„Wir können mit dem Einsatz voll zufrieden sein“, resümiert der Ortswehrleiter. Nach zwei Stunden ist wieder Ruhe eingekehrt auf der Wildenhainer Hochgasse. Die Schaulustigen trollen sich nach Hause und nehmen von der Übung den Eindruck mit: Großenhain kann sich auf seine Feuerwehren verlassen.

