Qualmender Bus auf der Autobahn

Fahrräder gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Dienstag haben in Bautzen Diebe ein Fahrrad entwendet. Der Eigentümer hatte das 28-Zoll-Trekkingrad der Marke Ridgeback an der Tuchmacherstraße angeschlossen. Den Schaden schätzte er auf rund 150 Euro. Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Goschwitzstraße verschwand am Dienstagvormittag ein 26-Zoll-Damenfahrrad entwendet. Den Zeitwert des Bikes der Marke Konsul schätzte der Eigentümer auf rund 200 Euro.

Nissan aus unverschlossener Garage verschwunden Ottendorf-Okrilla. In Ottendorf-Okrilla hatten Autodiebe in der Nacht zu Mittwoch leichtes Spiel. Sie betraten Am Farrenberg durch eine unverschlossene Tür eine Garage und stiegen in einen Nissan Almera ein. Der Eigentümer hatte das Auto mitsamt des Zündschlüssels und der Fahrzeugdokumente in der Garage abgestellt. So starteten die Diebe den zwölf Jahre alten Wagen mit dem Kennzeichen KM-HA 293 und fuhren davon. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 2000 Euro.

Auto stößt an einen Baum Wilthen/Obergurig. In der Nacht zu Mittwoch kam es auf der Straße zwischen Wilthen und Obergurig zu einem Unfall. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 4.15 Uhr mit seinem Audi die Straße, als auf Höhe des Mönchswalder Berges mehrere Rehe die Fahrbahn überquert haben sollen. Infolgedessen kam der junge Mann mit seinem Auto von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Zwei Fahrräder geklaut Radeberg. Am Dienstag haben in Radeberg Diebe ein Fahrrad entwendet. Der Eigentümer hatte das Mountainbike der Marke Crosswind gegen 7 Uhr in der Straße Am Bahnhof abgestellt. Als er am Nachmittag zu seinem Bike zurückkehrte, war dieses verschwunden. Der Zeitwert konnte noch nicht genau beziffert werden. Auch in der Heidestraße haben am Montagnachmittag Diebe ein Bike entwendet. Das schwarze Herrentrekkingrad der Marke Kalkhoff hatte einen Wert von etwa 350 Euro.

Enkeltrick misslingt Bautzen/Görlitz. Am Dienstag haben Unbekannte in den Landkreisen Bautzen und Görlitz versucht, mehrere Seniorinnen um ihr Hab und Gut zu bringen. In Hoyerswerda rief eine Unbekannte eine 80-jährige Seniorin an und gab sich als ihre Enkelin aus. Die Frau bat die Rentnerin um einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Da die Dame eine solche Summe nicht zu Hause hatte, bestellte ihr die Anruferin ein Taxi. Gutgläubig fuhr die 80-Jährige damit zu einer Bankfiliale. Eine Mitarbeiterin des Geldinstituts wurde auf die ältere Dame aufmerksam und klärte sie über den Betrug auf. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. In vier weiteren Fällen in Hoyerswerda, Bautzen sowie Hörnitz wurden Senioren im Alter von 75 bis 85 Jahren ebenfalls von Unbekannten angerufen und um hohe Geldsummen gebeten. In allen Fällen kam es zu keiner Übergabe. Die Rentner reagierten besonnen, als sie den Betrug am Telefon bemerkten, und legten wortlos auf.