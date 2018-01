Qualm aus dem Belvedere Ein Mann hatte Rauch aus den Resten des früheren Hotels aufsteigen sehen.

Leisnig. Die Feuerwehr Leisnig ist am späten Sonntagnachmittag an die Poststraße ausgerückt. Ein Mann hatte Rauch aus den Resten des früheren Hotels aufsteigen sehen. Unbekannte haben sich am Wochenende in den Kellerräumen des einstigen Hotels „Belvedere“ an der Poststraße zu schaffen gemacht und ein Lagerfeuer entfacht. Das fanden die Feuerwehrleute brennend und qualmend vor, als sie kurz nach 17 Uhr an Ort und Stelle eintrafen. „Wir haben das Feuer mit der Kübelspritze gelöscht und die Keller belüftet“, sagte Vize-Wehrleiter René Gentzsch dem Döbelner Anzeiger auf Anfrage. Die Feuerwehr Leisnig und die Ortswehr Brösen-Gorschmitz waren mit insgesamt 27 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Der dauerte knapp zwei Stunden. Damit war den Ehrenamtlichen gerade mal ein Tag Verschnaufpause gegönnt. Während „Frederike“ über das Land fegte, wurde die Hilfe der insgesamt acht Ortswehren insgesamt 33 Mal benötigt. Auch am nächsten Tag waren die Feuerwehrleute mehrfach unterwegs. (DA/sig)

